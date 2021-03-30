В полиции прокомментировали стрельбу в Мытищах

По словам Петровой, сегодня сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России и коллеги из Московской области совместно с УФСБ России по Москве и Московской области для проверки информации о причастности местного жителя, 1960 года рождения, к незаконному обороту оружия, прибыли к частному дому в городском округе Мытищи.

Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. Но проверить что-либо им помешал хозяин дома, подтвердив тем самым обоснованность подозрений. Он из окна дома сразу же открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты.

К счастью, пока пострадавших нет. Сейчас спецназ пытается задержать этого стрелка.