На Сахалине произошло четвертое за день землетрясение

В южной части Сахалина зарегистрировано четвертое за день землетрясение.

Как сообщает сейсмологический сервис Eqalert.ru, на этот раз его магнитуда составила 4,4, очаг залегал на глубине около 12 километров. Ближе всего к эпицентру - в 16, 81 километра - находилось село Шебунино в Невельском районе.

Разработчики сейсмосервиса сообщили "РГ", что к ним уже поступили отклики от жителей города Невельска. Они ощутили подземные толчки интенсивностью три-четыре балла.

Напомним, сегодня утром на юге Сахалина произошли три землетрясения подряд с промежутком в 15 минут магнитудой 4,3 и 3,7.