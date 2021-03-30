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30.03.2021 05:49
Рубрика: Происшествия

На Сахалине введен режим ЧС в университете, где погибли студенты

Текст: Наталья Широкова

В Сахалинском государственном университете введен режим ЧС после того, как в общежитии двух студентов убило током.

Как сообщает во вторник пресс-служба правительства области, в общежитиях университета до конца этого семестра будет проведен ремонт системы электроснабжения. Решается вопрос подключения зданий к городским сетям горячего водоснабжения. Если этого сделать не получится, будут установлены новые водонагреватели.

Сотрудник сахалинского университета арестован после гибели студентов

По словам врио ректора Марии Ганченковой, введенное после трагедии дистанционное обучение продолжится до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность для проживания в общежитиях. По каждому из зданий определен перечень технических мероприятий.

- Случилась страшная трагедия, и сейчас важно извлечь уроки. Студенты должны ощущать себя в безопасности. Понятно, что университет относится к федеральному Министерству науки и высшего образования. Однако я считаю, что помогать в решении его проблем - это наша компетенция, потому что в нем учатся наши дети, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Напомним, двое учащихся этого учебного учреждения погибли 26 марта в общежитии. Один из них принимал душ, когда получил удар током, второй попытался спасти его и тоже погиб. Им было 18 и 19 лет.

После трагедии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В рамках расследования данного дела арестован директор Департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса СахГУ. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, двум и более лицам).

Всех студентов с общежития, где случилось несчастье, временно разместили в южно-сахалинском Доме ветеранов и в общежитиях областных колледжей.

Губернатор распорядился перечислить семьям погибших парней по 500 тысяч рублей из резервного фонда правительства Сахалинской области.

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