Число жертв взрыва газа в Татарстане увеличилось

Пострадавшая при взрыве газа в городе Зеленодольске женщина 1951 года рождения скончалась в больнице. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана.

Таким образом, количество погибших в результате ЧП увеличилось до двух. Ранее на месте трагедии было найдено тело 86-летнего мужчины.

Взрыв газа в девятиэтажке на улице Ленина произошел в ночь с 29 на 30 марта. В результате были разрушены семь квартир на двух этажах.

Основной версией случившегося следователи считают утечку бытового газа. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В больнице остаются четверо пострадавших - две женщины и двое мужчин. Их состояние, по словам врачей, оценивается как средней тяжести, угроза жизни отсутствует.