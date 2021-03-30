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30.03.2021 11:06
Рубрика: Происшествия

Число жертв взрыва газа в Татарстане увеличилось

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

Пострадавшая при взрыве газа в городе Зеленодольске женщина 1951 года рождения скончалась в больнице. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Режим ЧС введен в Зеленодольске после взрыва газа в девятиэтажке

Таким образом, количество погибших в результате ЧП увеличилось до двух. Ранее на месте трагедии было найдено тело 86-летнего мужчины.

Взрыв газа в девятиэтажке на улице Ленина произошел в ночь с 29 на 30 марта. В результате были разрушены семь квартир на двух этажах.

Основной версией случившегося следователи считают утечку бытового газа. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В больнице остаются четверо пострадавших - две женщины и двое мужчин. Их состояние, по словам врачей, оценивается как средней тяжести, угроза жизни отсутствует.

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