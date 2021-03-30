Уголовное дело возбудили по факту взрыва газа в доме в Зеленодольске

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в жилом доме города Зеленодольска. В качестве основной причины взрыва следователи рассматривают утечку бытового газа. Об этом сообщает сайт Следственного комитета РФ по Татарстану.

Дело завели по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". "Устанавливается точное количество погибших и пострадавших в результате происшествия, рассматриваются различные версии происшедшего - в качестве основной - утечка бытового газа", - говорится в сообщении ведомства.

Там рассказали, что сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Будет проведен допрос потерпевших и свидетелей. Проведут экспертизы и другие необходимые следственные действия.

Тем временем число пострадавших выросло до четырех человек, передает МЧС России. Погиб один человек, тело которого нашли на месте взрыва. Несущие конструкции в здании не повреждены, но 5 квартир оказались разрушены.

Напомним, взрыв газа произошел в девятиэтажном одноподъездном кирпичном доме 1974 года постройки по ул. Ленина, 39 А.