Стало известно о состоянии раненых при взрыве в Зеленодольске

Пятеро человек были доставлены в больницу после взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РТ, одна из пострадавших, женщина 1951 года рождения, находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое.

У четырех человека - двоих женщин и двоих мужчин - травмы средней тяжести, угрозы их жизни нет.

Напомним, минувшей ночью в одной из квартир девятиэтажного жилого дома на улице Ленина в Зеленодольске произошел взрыв газа. В результате один человек погиб. Произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже, несущие конструкции при этом не повреждены.

В республиканском управлении СК РФ возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). Утечка бытового газа рассматривается в качестве основной причины ЧП.