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30.03.2021 02:16
Рубрика: Происшествия

Режим ЧС введен в Зеленодольске после взрыва газа в девятиэтажке

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

После взрыва газа в Зеленодольске введен режим ЧС. Как пояснили в МЧС региона, такое решение принято в связи с тем, что нарушено жизнеобеспечение населения.

СК: В Подмосковье произошла серия хлопков газа

Напомним, вечером 29 марта в жилом доме по адресу Ленина, 39А взорвался газ. Открытого горения не последовало, но здание повреждено. Несущие конструкции девятиэтажки, по предварительным данным, не повреждены, сообщает ТАСС.

В результате ЧП пострадали жильцы нескольких квартир на седьмом и восьмом этажах. Один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Погибшему - 86 лет. Одной из причин взрыва называют самоубийство хозяина квартиры. Эта версия сейчас проверяется. Возбуждено уголовное дело. Из поврежденного дома эвакуированы 94 человека.

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