Режим ЧС введен в Зеленодольске после взрыва газа в девятиэтажке

После взрыва газа в Зеленодольске введен режим ЧС. Как пояснили в МЧС региона, такое решение принято в связи с тем, что нарушено жизнеобеспечение населения.

Напомним, вечером 29 марта в жилом доме по адресу Ленина, 39А взорвался газ. Открытого горения не последовало, но здание повреждено. Несущие конструкции девятиэтажки, по предварительным данным, не повреждены, сообщает ТАСС.

В результате ЧП пострадали жильцы нескольких квартир на седьмом и восьмом этажах. Один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Погибшему - 86 лет. Одной из причин взрыва называют самоубийство хозяина квартиры. Эта версия сейчас проверяется. Возбуждено уголовное дело. Из поврежденного дома эвакуированы 94 человека.