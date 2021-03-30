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Рубрика: Происшествия

Названа вероятная причина взрыва в доме в Татарстане

В жилом доме в городе Зеленодольске взорвался газ. При этом наиболее вероятная причина ЧП - неисправность оборудования или утечка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб республики.

Фото: МЧС России/ТАСС
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"В качестве основных версий причин взрыва газа рассматриваются неисправность газового оборудования и утечка газа", - заявил он.

Он также добавил, что из здания эвакуировали 99 человек. Ранее МЧС проинформировало об одном погибшем мужчине. В региональном минздраве сообщили о троих госпитализированных. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Напомним, взрыв произошел в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме 1974 года постройки по ул. Ленина, 39 А произошел в 22.44. Разрушены четыре квартиры разрушены на 7 этаже и одна на 8-м.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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