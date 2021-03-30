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Рубрика: Происшествия

Число пострадавших при взрыве в жилом доме Татарстана выросло до семи

Семь человек пострадали в результате обрушения квартир в доме в Татарстане после взрыва газа. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

Фото: zelenodolsk_forum/instagram.com
Мужчина погиб в результате взрыва в жилом доме в Татарстане

К ликвидации последствий происшествия привлечены 87 человек и 32 единицы техники, в том числе от МЧС России - 43 человека и 14 единиц техники. На месте работают психологи ГУ МЧС по Татарстану, пишет РИА Новости.

Напомним, вечером 29 марта поступило сообщение о взрыве газа в девятиэтажке по адресу улица Ленина, 39А, в Зеленодольске. По предварительным данным, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже. Один человек погиб.

Следственное управление СК РФ по Татарстану в качестве основной причины ЧП рассматривает утечку бытового газа, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Свою проверку начала и прокуратура.

В регионах Происшествия ЧП Правительство МЧС Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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