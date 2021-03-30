В Мордовии восстановят усадьбу Федора Ушакова

В Темниковском районе Мордовии восстановят разрушенную в годы революции усадьбу адмирала Федора Ушакова. Такое решение принято в преддверии 20-летия канонизации знаменитого флотоводца: это событие будет отмечаться в августе текущего года.

Как стало известно "РГ", реализовать проект по воссозданию родового гнезда легендарного военачальника стало возможным благодаря включению Темниковского района в федеральный паломническо-туристический кластер Арзамас - Дивеево - Саров. Решение об этом было принято в ходе состоявшегося на днях заседания попечительского совета кластера при участии первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко и министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Напомним, в августе 2001 года Русская православная церковь впервые в своей истории канонизировала военного моряка. В чине праведного воина был прославлен адмирал Федор Ушаков - основатель и первый главнокомандующий Черноморского флота.

Примечательно, что в перечне святых, канонизированных на территории Мордовии, значится еще один Феодор Ушаков - настоятель Санаксарской обители, приходившийся флотоводцу родным дядей. Именно в окрестностях монастыря и решил провести остаток своих дней непобедимый военачальник, посвятивший себя в отставке воспитанию племянников, молитвам и благотворительности. Могила Ушакова находится на территории Санаксарского монастыря. А вот усадьба адмирала близ деревни Алексеевка была разрушена в послереволюционные годы - от нее остался только пруд.

- По предварительным оценкам, на восстановление потребуется порядка 150 миллионов рублей, - рассказал "РГ" глава Темниковского района Сергей Кизим. - Для нас важно воссоздать атмосферу той эпохи: собраны исторические справки, схемы, чертежи 200-летней давности, имеются дореволюционные фото барского дома.

Сейчас на республиканском уровне формируется структура, которая будет курировать процесс восстановления дома адмирала. Затем проекту предстоит пройти экспертизу.

- Если до конца текущего года проектные работы будут завершены, то в 2022-м приступим к воссозданию исторического комплекса. А завершить строительство планируем в 2023-2024 годах, - констатировал Сергей Кизим. - Кстати, рядом с территорией усадьбы находятся действующая и поныне деревянная начальная школа-музей, построенная более 100 лет назад, и монашеский родник с целебной водой. Эти объекты планируется связать единым турмаршрутом.

А знаменитые на всю Россию православные монастыри в нижегородском Дивееве и темниковском Санаксаре, куда ежегодно стекаются толпы туристов и паломников, соединит прямая дорога, сократив время в пути до получаса. Преобразится и Темников: в рамках развития кластера самый старинный город Мордовии получит новые магистрали и коммуникации, здесь будет проведено обустройство парка и пешеходной зоны. На это потребуется более миллиарда рублей.