В Нижегородской области началась подготовка к строительству трассы М-12

В Нижегородской области развернуты работы по подготовке к строительству четвертого этапа скоростной магистрали М-12 Москва-Нижний Новгород-Казань, сообщили в госкомпании "Автодор".

Рабочие устраивают площадки для складирования песка и щебня, бытовых городков и готовят участки для прокладки технологических дорог. Это позволит сразу после положительного заключения Главгосэкпертизы начать строительство на четвертом этапе трассы М-12, который пройдет по Владимирской и Нижегородской областям. Работы ведутся по графику на участке протяженностью более 120 километров.

Всего на территории Нижегородской области построят 275 километров трассы. Это основная часть четвертого этапа, а также пятый этап и 50 километров шестого этапа. Общая протяженность трассы М-12 составит почти 800 километров. Она станет частью международного транспортного маршрута (МТМ) "Европа - Западный Китай" и соединит Москву и Казань. В 2024 году планируется открыть движение по современной скоростной освещенной дороге с развязками в разных уровнях, без светофоров, с площадками для отдыха.

После пуска трассы жители Нижегородской области смогут добираться до Москвы или Казани за три-четыре часа вместо шести.

За пределы Нижнего Новгорода будет выведена часть транзитного автотранспорта. Это улучшит экологическую обстановку, снизит число дорожно-транспортных происшествий, сделает город комфортнее и безопаснее для проживания.