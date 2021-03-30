В Татарстане выясняют обстоятельства взрыва газа в жилом доме

Следователи восстанавливают картину взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в татарстанском городе Зеленодольск. Жертвами ЧП стали два человека, четверо с различными травмами находятся в больнице.

Как сообщили "РГ" в республиканском управлении МЧС, информация о трагедии на улице Ленина поступила в ночь с 29 на 30 марта. Прибывшие на место спасатели почти сразу приступили к разбору завалов - детонация газовоздушной смеси не вызвала пожара, что позволило оперативно приступить к ликвидации последствий. Из здания эвакуировали 94 человека, часть из них направились к родственникам, многие - в пункты временного размещения.

Под завалами в квартире, где произошел взрыв, было обнаружено тело 87-летнего мужчины. Погибший, по предварительным данным, и спровоцировал ЧП. По данным республиканского управления СК РФ, в день трагедии родственники привозили пенсионера в Зеленодольский психоневрологический диспансер. Они заявляли, что мужчина злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно и угрожает уничтожить жилье. Однако сотрудники учреждения отказали в госпитализации. ИА "Татар-информ", ссылаясь на собственный источник, пишет, что одной из версий взрыва бытового газа в жилом доме могла стать попытка свести счеты с жизнью.

Расследование ведется по трем возбужденным уголовным делам: по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Все они объединены в одно производство.