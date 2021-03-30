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30.03.2021 08:11
Рубрика: Общество

"РГ" помогла омской многодетной семье подключиться к газу

Текст: Наталья Граф (Омск)
Многодетная семья Федоровых из города Тары Омской области оказалась в безвыходной ситуации. Ежемесячно они платили около 18 тысяч рублей за отопление своего частного дома. Благодаря вмешательству "РГ" проблему удалось решить.
Фото: Наталья Граф/РГ Фото: Наталья Граф/РГ
Фото: Наталья Граф/РГ

Андрей и Елена Федоровы воспитывают пятерых детей. Отец-предприниматель в семье - единственный кормилец. Крутится с утра до ночи, чтобы обеспечить ребятишек всем необходимым, устанавливает сельчанам пластиковые окна. Лена занимается домашним хозяйством и присматривает за "солнечной" дочкой Катей, которую нельзя оставить ни на минуту. У девочки синдром Дауна.

В 2013 году Федоров сам построил для своей семьи добротный дом - чтобы у сыновей и дочек были отдельные комнаты. Купил земельный участок с подведенным газом на улице Вавилова, чтобы не топить печку дровами.

- Ежемесячно мы платили за услуги ЖКХ около 4-5 тысяч рублей. Жили в тепле и никакого горя не знали, - рассказывает Андрей. - Однако в октябре 2020 года чиновники перекрыли вентиль и "отрезали" наш дом от газа из-за чрезвычайной ситуации.

Фото: Наталья Граф
В морозы многодетную семью в Омске оставили без тепла

Север региона около двадцати лет отапливается природным топливом из Тевризского газоконденсатного месторождения. Эта схема была тестовым пилотным проектом. До конца 2008 года правительство Омской области обещало протянуть в тайгу из Омска магистральный газопровод. Сельчан уговаривали ломать печки, покупать котлы и переходить на дешевый и безопасный газ. Этим предложением воспользовались сотни людей. Они брали ссуды, влезали в кредиты, оплачивали проекты, разводку и подключались к теплу. Однако чиновники не смогли сдержать обещаний. Магистральный газопровод на Север не пришел до сих пор - трубы дотянули только до села Андреевка Саргатского района.

- Нас убеждали, что запасов природного газа на месторождении достаточно и хватит на несколько десятков лет, - возмущается тарчанка Ирина Чаунина. - На самом же деле объемы добычи падали, скважины захлебывались пластовыми водами. В разгар отопительных сезонов постоянно происходили аварийные отключения. Но чиновники и газовщики объясняли нам, что в трубах просто падает давление - из-за аномальных морозов. Людей вводили в заблуждение. Запасы газа заканчивались, а к нему за деньги продолжали подключать новых абонентов. В 2019 году в Таре и Знаменке газифицировали по 4 дома, а в Тевризе целую улицу. А в 2020 году грянул гром. В лютые холода скважины Тевризского газоконденсатного месторождения выработали имеющиеся запасы.

Зимой на территории трех районов Омской области - Тарского, Знаменского и Тевризского ввели режим повышенной готовности. Давление в газопроводе упало до критических отметок и подача топлива в дома полностью прекратилась. Газ внезапно иссяк.

Замерзающих северян спасали всем миром. Из Омска в районы пришлось фурами везти сотни обогревателей, а абонентов экстренно переводить на альтернативные источники теплоснабжения - печки и электрокотлы.

- В настоящее время ОАО "Тевризнефтегаз" добывает природный газ только из одной скважины. Газ с Тевризского месторождения используется только для приготовления пищи и отопления жилых домов социально незащищенных граждан, - сообщили "РГ" в Министерстве энергетики и ЖКХ Омской области.

В правительстве Омской области уверяли, что семьи с детьми до года, пенсионеры старше восьмидесяти лет, инвалиды и другие льготники не будут брошены на произвол судьбы.

Фото: Олег Тихонов/РГ
В РТ многодетная семья ютится в избе из-за бюрократической ловушки

- Но нас опять обманули, - сетует Андрей Федоров. - После перевода на электроэнергию, коммунальные платежи выросли в четыре раза! Ежемесячно нам приходят счета за отопление на 15-20 тысяч рублей! Я вынужден отдавать за обогрев дома большую часть своих доходов. А для многих моих односельчан это неподъемная сумма.

Глава региона Александр Бурков пообещал выплатить сельчанам разовую компенсацию - из регионального бюджета: 17 тысяч рублей тем, кто перешел на электроотопительные установки и 5 тысяч рублей тем, кто топится по старинке - дровами. Но на дворе уже весна, а Федоровы деньги так и не получили.

Прокуратура внесла главам Тарского городского поселения и Тарского муниципального района представление - за непринятие мер к обеспечению теплоснабжения и газоснабжения социально незащищенных граждан. Но только после приезда в Тару спецкора "РГ" многодетным Федоровым, воспитывающим ребенка-инвалида, открыли вентиль.

А что делать другим сельчанам, отключенным от скважины? Ведь более половины абонентов - это льготники, инвалиды и пожилые люди.

- Мы вложили немалые деньги в газовое оборудование, а теперь не только не можем им пользоваться, но и погрязли в долгах, - сетует Ирина Чаунина. - Летом нам придется вновь брать ссуды, разбирать свои дома и нанимать печников. Оплачивать счета за электричество мы не в состоянии.

Чиновники видят выход в возобновлении строительства магистрального трубопровода, соединяющего Омск с северными районами. "Газпром межрегионгаз" включил ветку от Большеречья до Тары протяженностью 94 км в инвестиционную программу газификации региона до 2025 года.

- Его проектирование начнется уже в этом году, - подтверждает глава Минэнерго региона Антон Гаак. - В настоящее время на Тевризском месторождении работает группа специалистов "Газпрома" и представителей Тюменского университета. Они изучают ситуацию, знакомятся с процессом работы скважин. По итогам они должны выработать мероприятия, которые позволили бы интенсифицировать добычу до прихода большого газа.

Эксперты возлагают надежду на скважину №6, которая долгие годы находилась в ожидании освоения. Исследования показывают, что газ в ней есть, но его приток поступает с водой.

Тем временем прокуратура Омской области намерена проверить обоснованность тарифов на электроэнергию для оказавшихся в беде жителей северных районов.

- Мы будем ориентировать региональное правительство на введение новых форматов материальной помощи или продолжение практики субсидирования жителей северных районов. Пока вопрос не будет решен, работа будет продолжаться, - заверил "РГ" старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко.

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