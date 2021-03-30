"РГ" помогла омской многодетной семье подключиться к газу

Многодетная семья Федоровых из города Тары Омской области оказалась в безвыходной ситуации. Ежемесячно они платили около 18 тысяч рублей за отопление своего частного дома. Благодаря вмешательству "РГ" проблему удалось решить.

Андрей и Елена Федоровы воспитывают пятерых детей. Отец-предприниматель в семье - единственный кормилец. Крутится с утра до ночи, чтобы обеспечить ребятишек всем необходимым, устанавливает сельчанам пластиковые окна. Лена занимается домашним хозяйством и присматривает за "солнечной" дочкой Катей, которую нельзя оставить ни на минуту. У девочки синдром Дауна.

В 2013 году Федоров сам построил для своей семьи добротный дом - чтобы у сыновей и дочек были отдельные комнаты. Купил земельный участок с подведенным газом на улице Вавилова, чтобы не топить печку дровами.

- Ежемесячно мы платили за услуги ЖКХ около 4-5 тысяч рублей. Жили в тепле и никакого горя не знали, - рассказывает Андрей. - Однако в октябре 2020 года чиновники перекрыли вентиль и "отрезали" наш дом от газа из-за чрезвычайной ситуации.

Север региона около двадцати лет отапливается природным топливом из Тевризского газоконденсатного месторождения. Эта схема была тестовым пилотным проектом. До конца 2008 года правительство Омской области обещало протянуть в тайгу из Омска магистральный газопровод. Сельчан уговаривали ломать печки, покупать котлы и переходить на дешевый и безопасный газ. Этим предложением воспользовались сотни людей. Они брали ссуды, влезали в кредиты, оплачивали проекты, разводку и подключались к теплу. Однако чиновники не смогли сдержать обещаний. Магистральный газопровод на Север не пришел до сих пор - трубы дотянули только до села Андреевка Саргатского района.

- Нас убеждали, что запасов природного газа на месторождении достаточно и хватит на несколько десятков лет, - возмущается тарчанка Ирина Чаунина. - На самом же деле объемы добычи падали, скважины захлебывались пластовыми водами. В разгар отопительных сезонов постоянно происходили аварийные отключения. Но чиновники и газовщики объясняли нам, что в трубах просто падает давление - из-за аномальных морозов. Людей вводили в заблуждение. Запасы газа заканчивались, а к нему за деньги продолжали подключать новых абонентов. В 2019 году в Таре и Знаменке газифицировали по 4 дома, а в Тевризе целую улицу. А в 2020 году грянул гром. В лютые холода скважины Тевризского газоконденсатного месторождения выработали имеющиеся запасы.

Зимой на территории трех районов Омской области - Тарского, Знаменского и Тевризского ввели режим повышенной готовности. Давление в газопроводе упало до критических отметок и подача топлива в дома полностью прекратилась. Газ внезапно иссяк.

Замерзающих северян спасали всем миром. Из Омска в районы пришлось фурами везти сотни обогревателей, а абонентов экстренно переводить на альтернативные источники теплоснабжения - печки и электрокотлы.

- В настоящее время ОАО "Тевризнефтегаз" добывает природный газ только из одной скважины. Газ с Тевризского месторождения используется только для приготовления пищи и отопления жилых домов социально незащищенных граждан, - сообщили "РГ" в Министерстве энергетики и ЖКХ Омской области.

В правительстве Омской области уверяли, что семьи с детьми до года, пенсионеры старше восьмидесяти лет, инвалиды и другие льготники не будут брошены на произвол судьбы.

- Но нас опять обманули, - сетует Андрей Федоров. - После перевода на электроэнергию, коммунальные платежи выросли в четыре раза! Ежемесячно нам приходят счета за отопление на 15-20 тысяч рублей! Я вынужден отдавать за обогрев дома большую часть своих доходов. А для многих моих односельчан это неподъемная сумма.

Глава региона Александр Бурков пообещал выплатить сельчанам разовую компенсацию - из регионального бюджета: 17 тысяч рублей тем, кто перешел на электроотопительные установки и 5 тысяч рублей тем, кто топится по старинке - дровами. Но на дворе уже весна, а Федоровы деньги так и не получили.

Прокуратура внесла главам Тарского городского поселения и Тарского муниципального района представление - за непринятие мер к обеспечению теплоснабжения и газоснабжения социально незащищенных граждан. Но только после приезда в Тару спецкора "РГ" многодетным Федоровым, воспитывающим ребенка-инвалида, открыли вентиль.

А что делать другим сельчанам, отключенным от скважины? Ведь более половины абонентов - это льготники, инвалиды и пожилые люди.

- Мы вложили немалые деньги в газовое оборудование, а теперь не только не можем им пользоваться, но и погрязли в долгах, - сетует Ирина Чаунина. - Летом нам придется вновь брать ссуды, разбирать свои дома и нанимать печников. Оплачивать счета за электричество мы не в состоянии.

Чиновники видят выход в возобновлении строительства магистрального трубопровода, соединяющего Омск с северными районами. "Газпром межрегионгаз" включил ветку от Большеречья до Тары протяженностью 94 км в инвестиционную программу газификации региона до 2025 года.

- Его проектирование начнется уже в этом году, - подтверждает глава Минэнерго региона Антон Гаак. - В настоящее время на Тевризском месторождении работает группа специалистов "Газпрома" и представителей Тюменского университета. Они изучают ситуацию, знакомятся с процессом работы скважин. По итогам они должны выработать мероприятия, которые позволили бы интенсифицировать добычу до прихода большого газа.

Эксперты возлагают надежду на скважину №6, которая долгие годы находилась в ожидании освоения. Исследования показывают, что газ в ней есть, но его приток поступает с водой.

Тем временем прокуратура Омской области намерена проверить обоснованность тарифов на электроэнергию для оказавшихся в беде жителей северных районов.

- Мы будем ориентировать региональное правительство на введение новых форматов материальной помощи или продолжение практики субсидирования жителей северных районов. Пока вопрос не будет решен, работа будет продолжаться, - заверил "РГ" старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко.