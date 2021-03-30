В Омске осудили пенсионера, убившего ветерана из-за споров о войне

Тевризский районный суд Омской области вынес приговор пенсионеру, убившему ветерана из-за разногласий о военных событиях.

- Суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказал "РГ" представитель прокуратуры Омской области Дмитрий Павленко.

Как сообщала "РГ", накануне Дня Победы 65-летний пенсионер из поселка Тевриз встретил пожилого фронтовика на местном рынке и напросился к нему в гости. Гость стал неуместно шутить о войне и оскорблять ветерана за то, что он не дошел до Берлина. Хозяин дома предложил ему уйти, разгорелся конфликт.

- Злоумышленник нанес потерпевшему не менее четырех ударов металлическим чайником по голове и телу. После этого он трижды ударил потерпевшего ножом в грудь, - сообщает прокуратура Омской области. - От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

После этого пенсионер избавился от орудия преступления и скрылся. Он был задержан на следующий день. Подсудимый заявил, что не причастен к убийству. Однако суд счел его вину в содеянном полностью доказанной.