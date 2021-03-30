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30.03.2021 13:56
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье завели дело после массового отравления в селе

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело после массового отравления детей и взрослых в селе Марьины Колодцы. Об этом во вторник заявили в региональном следственном управлении СК РФ.

Фото: pixabay.com
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Ранее сообщалось, что в больницу поступили несколько десятков человек с признаками кишечного расстройства. По последним данным, за медицинской помощью обратились 39 пострадавших. Восьмерых из них госпитализировали. Предварительно у них диагностировали острый гастроэнтерит.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

В Минераловодский городской округ, где и находится село Марьины Колодцы, направлены следователи-криминалисты краевого аппарата управления СК. Назначены судебные экспертизы.

Тем временем, глава Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в Instagram заявил, что из 39 человек, обратившихся за медицинской помощью, 24 ребенка. Все госпитализированные - взрослые. Сейчас медики совместно со специалистами Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование.

"Кроме того, в участковой больнице села Марьины Колодцы развернут инфекционный госпиталь на случай, если будут выявляться новые факты заболевания", - говорится в сообщении.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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