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30.03.2021 19:47
Рубрика: Происшествия

Нефтяной след

Задержан уже второй зампред правительства Ставрополья
Текст: Роман Кияшко (Ставрополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8418)
В Ставрополе задержали еще одного заместителя главы края, второго за последний месяц. На этот раз внимание правоохранителей привлек Роман Петрашов.

Чиновника заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники ФСБ и МВД задержали его в краевой столице, но расследовать уголовное дело будет московское следственное управление СК РФ. В скором времени чиновника доставят в столицу.

Сотрудник мэрии Белгорода задержан по подозрению в крупной взятке

По данным следствия, Петрашов в должности зампреда краевой администрации с 2013 по 2015 год получил не менее 130 миллионов рублей. Эти деньги ему передали за гарантии, что будут заключены подрядные и субподрядные договоры на обустройство газовых и нефтяных месторождений.

"Указанные денежные средства он получил лично через посредников, а также путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц", - говорится в сообщении СКР.

Сейчас проходят обыски на его рабочем месте, а также дома. Выясняются причастные к преступлению лица.

А ранее, 12 марта, напомним, был задержан и арестован на два месяца другой замглавы края - Александр Золотарев. Его поймали, когда он пытался улететь из Ставрополя. Следствие считает, что мужчина с 2017 года вместе с замминистром, а впоследствии с министром строительства и архитектуры края Алексеем Когарлыцким получил взятки от застройщиков на сумму около 63 миллионов рублей. Сам Когарлыцкий был задержан в 2019 году.

Кстати

Золотарев и Петрашов не первые зампреды правительства, на которых за последнее время завели дела на Ставрополье. Первым под следствие попал зампред Андрей Мурга. Он успел уехать в Европу и сейчас находится в Испании. Обвиняли его в том, что он во время создания сайта для краевых производителей "Ставкачество" почти в сто раз превысил реальную стоимость проекта - с 300 тысяч рублей до 10 миллионов. В октябре минувшего года зампред Ирина Кувалдина была приговорена к штрафу в 200 тысяч рублей за превышение должностных полномочий.

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