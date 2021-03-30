Абрамченко: Полигон "Красный бор" больше не опасен для людей

"Наша задача в рамках неотложных мер сделать то же самое, что мы делали на других площадках, например, на площадке в Усолье-Сибирском - ликвидировать угрозу, свести к минимуму вред для окружающей среды и граждан, которые проживают в населенных пунктах рядом с полигоном", - отметила Виктория Абрамченко.

Активные работы федеральных структур по переработке накопленных в "Красном бору" отходов отметил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Нам важно, чтобы начались активные действия для того, чтобы местные жители могли чувствовать себя в безопасности", - заявил он.

От центра Петербурга до полигона "Красный бор" три десятка километров, совсем рядом с ним находится город Колпино. Его начали эксплуатировать в 1969 году и сюда свозили самые разные токсичные отходы - вещества с I по IV класс опасности - со всего Союза. Тогда считалось, что тут можно такое безопасно захоранивать - мощные пласты кембрийской глины, залегающие на этом участке, не пропускают вредные вещества в грунтовые воды, надежно изолируют отраву. Полигон прекратил принимать отходы в 2014 году, всего на нем скопилось около 2 миллиона тонн разных веществ. Сейчас из 70 карт открытыми остались 5 штук. Остальные были закрыты в ходе предыдущих этапов рекультивации.

"Наша цель, сделать так, чтобы очищенную воду, сочащуюся из полигона, можно было направлять в очистные сооружения, в рельеф, в реки, - отметила вице-премьер. - Очень важно не пристраивать имеющуюся технологию под объект, а испытать ее возможности и выбрать оптимальный способ рекультвации. Ответственность очень высокая, мы выполняем поручение президента".

Взятые рядом с полигоном пробы не выявили проникновения опасных веществ за пределы "Красного бора". Тем не менее, работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне "Красный Бор" включены в федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология" и должны быть завершены в 2024 году, сообщила Виктория Абрамченко. Ими занимается ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФЭО), входящий в Госкорпорацию Росатом.

"Никакой документации, подтверждающей состав отходов в той или иной карте, нет, - обратила внимание вице-премьер. - Поэтому мы должны сейчас очень грамотно подойти к изысканиям, сделать правильные выводы, убедиться, что мы знаем эти химические вещества и знаем, что с ними делать дальше в процессе рекультивации".

Способ рекультивации "Красного бора" предложен довольно своеобразный. Вокруг всего полигона будет создана защитная завеса шириной пять метров и глубиной до десяти метров, рассказал глава управления экологического инжиниринга ФЭО Михаил Щербаков. Своеобразная подземная стена будет на два метра заглублена в слои кембрийской глины и обеспечит полную герметичность территории. Выделяемую из почвы, содержащую опасные вещества, воду соберут и отправят на очистку. Предположительно, после нее она будет иметь высший - рыбохозяйственный - класс частоты, даже к водопроводной воде предъявляют менее строгие требования. Содержимое картов, в которых за десятилетия перемешались все возможные виды и классы веществ, тоже пройдут очистку, станут техническим грунтом, им заполнят образовавшиеся котлованы. Такой грунт тоже имеет класс опасности - но уже пятый.

"После завершения проекта мы должны оставить зеленую лужайку, - добавил Михаил Щербаков. - У этой территории есть категория промышленных земель, так что дома тут вряд ли будут строить, но создать новые производства можно будет спокойно".

До конца года проект должен пройти две экспертизы, которые подтвердят экологический эффект такого способа рекультивации и определят стоимость работ. Пока что Виктория Абрамченко оценила их как минимум в 10 миллиардов рублей.

"Мы сейчас запускаем инвентаризацию объектов накопленного вреда на суше и на море, - добавила Виктория Абрамченко. - И одновременно меняем ситуацию, чтобы не было больше законодательной возможности собственнику предприятия или объектов накопленного вреда их просто бросить на произвол судьбы. Чтобы потом государство и граждане не искали средства и возможности для того, чтобы рекультивировать такие объекты. Мы сейчас готовим соответствующий законопроект".

После того, как будет составлен список промышленных площадок и полигонов, нуждающихся в рекультивации, получен опыт применения различных технологий, можно будет определить стоимость всех работ в рамках генеральной уборки страны, добавила вице-премьер.