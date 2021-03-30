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30.03.2021 17:51
Рубрика: Общество

Абрамченко: Полигон "Красный бор" больше не опасен для людей

Текст: Алексей Дуэль
Первоочередные меры, предпринятые при рекультивации полигона токсичных отходов "Красный бор" под Петербургом, позволили сделать его безопасным для местных жителей. Об этом объявила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе визита на место захоронения токсичных отходов со всего Союза.
Фото: Антон Ваганов/ТАСС Фото: Антон Ваганов/ТАСС
Фото: Антон Ваганов/ТАСС

"Наша задача в рамках неотложных мер сделать то же самое, что мы делали на других площадках, например, на площадке в Усолье-Сибирском - ликвидировать угрозу, свести к минимуму вред для окружающей среды и граждан, которые проживают в населенных пунктах рядом с полигоном", - отметила Виктория Абрамченко.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Активные работы федеральных структур по переработке накопленных в "Красном бору" отходов отметил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Нам важно, чтобы начались активные действия для того, чтобы местные жители могли чувствовать себя в безопасности", - заявил он.

От центра Петербурга до полигона "Красный бор" три десятка километров, совсем рядом с ним находится город Колпино. Его начали эксплуатировать в 1969 году и сюда свозили самые разные токсичные отходы - вещества с I по IV класс опасности - со всего Союза. Тогда считалось, что тут можно такое безопасно захоранивать - мощные пласты кембрийской глины, залегающие на этом участке, не пропускают вредные вещества в грунтовые воды, надежно изолируют отраву. Полигон прекратил принимать отходы в 2014 году, всего на нем скопилось около 2 миллиона тонн разных веществ. Сейчас из 70 карт открытыми остались 5 штук. Остальные были закрыты в ходе предыдущих этапов рекультивации.

"Наша цель, сделать так, чтобы очищенную воду, сочащуюся из полигона, можно было направлять в очистные сооружения, в рельеф, в реки, - отметила вице-премьер. - Очень важно не пристраивать имеющуюся технологию под объект, а испытать ее возможности и выбрать оптимальный способ рекультвации. Ответственность очень высокая, мы выполняем поручение президента".

Взятые рядом с полигоном пробы не выявили проникновения опасных веществ за пределы "Красного бора". Тем не менее, работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне "Красный Бор" включены в федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология" и должны быть завершены в 2024 году, сообщила Виктория Абрамченко. Ими занимается ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФЭО), входящий в Госкорпорацию Росатом.

"Никакой документации, подтверждающей состав отходов в той или иной карте, нет, - обратила внимание вице-премьер. - Поэтому мы должны сейчас очень грамотно подойти к изысканиям, сделать правильные выводы, убедиться, что мы знаем эти химические вещества и знаем, что с ними делать дальше в процессе рекультивации".

Способ рекультивации "Красного бора" предложен довольно своеобразный. Вокруг всего полигона будет создана защитная завеса шириной пять метров и глубиной до десяти метров, рассказал глава управления экологического инжиниринга ФЭО Михаил Щербаков. Своеобразная подземная стена будет на два метра заглублена в слои кембрийской глины и обеспечит полную герметичность территории. Выделяемую из почвы, содержащую опасные вещества, воду соберут и отправят на очистку. Предположительно, после нее она будет иметь высший - рыбохозяйственный - класс частоты, даже к водопроводной воде предъявляют менее строгие требования. Содержимое картов, в которых за десятилетия перемешались все возможные виды и классы веществ, тоже пройдут очистку, станут техническим грунтом, им заполнят образовавшиеся котлованы. Такой грунт тоже имеет класс опасности - но уже пятый.

"После завершения проекта мы должны оставить зеленую лужайку, - добавил Михаил Щербаков. - У этой территории есть категория промышленных земель, так что дома тут вряд ли будут строить, но создать новые производства можно будет спокойно".

Фото: istockphoto
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До конца года проект должен пройти две экспертизы, которые подтвердят экологический эффект такого способа рекультивации и определят стоимость работ. Пока что Виктория Абрамченко оценила их как минимум в 10 миллиардов рублей.

"Мы сейчас запускаем инвентаризацию объектов накопленного вреда на суше и на море, - добавила Виктория Абрамченко. - И одновременно меняем ситуацию, чтобы не было больше законодательной возможности собственнику предприятия или объектов накопленного вреда их просто бросить на произвол судьбы. Чтобы потом государство и граждане не искали средства и возможности для того, чтобы рекультивировать такие объекты. Мы сейчас готовим соответствующий законопроект".

После того, как будет составлен список промышленных площадок и полигонов, нуждающихся в рекультивации, получен опыт применения различных технологий, можно будет определить стоимость всех работ в рамках генеральной уборки страны, добавила вице-премьер.

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