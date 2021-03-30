Экс-глава Карелии Андрей Нелидов вышел из колонии на свободу

Бывший глава Карелии Андрей Нелидов во вторник вышел на свободу. Данный факт подтвердили в УФСИН региона.

Медвежьегорский районный суд 12 марта освободил Андрея Нелидова условно-досрочно. Осужденный обратился с заявлением об УДО после отбытия двух третей срока наказания. В исправительном учреждении не возражали.

Андрей Нелидов был главой Карелии с 2010 по 2012 годы. Потом его назначили директором музея-заповедника "Кижи". Нелидова задержали в 2015 году за взятки, которые он получал от предпринимателей, желающих вести торговлю на острове. Директора музея признали виновным в получении 4,6 миллиона рублей. Его приговорили к восьми годам строгого режима и штрафу в 27 миллионов рублей.

В Петрозаводске у 63-летнего Андрея Нелидова есть квартира. Его гражданская жена вместе с их общим девятилетним сыном проживает в Санкт-Петербурге.