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30.03.2021 16:11
Рубрика: Экономика

Петербуржец лишился половины пенсии из-за ошибки приставов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Житель Петербурга лишился половины пенсии и оказался вынужден жить на 7,6 тысяч рублей в месяц из-за того, что обидел руководителя своей управляющей компании в социальных сетях. Сейчас финансовые разбирательства из-за выплаты по иску могут обернуться новым судебным делом, сообщают в аппарате уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.

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Все началось с того, что 67-летний петербуржец решил поделиться с пользователями социальных сетей своим мнением о моральных и рабочих качествах руководителя управляющей компании, которая обслуживает его дом. Прочитав нелестную характеристику, директор УК подал в суд иск о защите чести и достоинства.

В аппарате омбудсмена отмечают, что проведенная лингвистическая экспертиза определила, что выражения "лживое невоспитанное быдло" и "лживый хам" являются "частью двусторонней коммуникации". А вот ответить по суду пенсионеру пришлось за фразу "Он как всегда занимается подлогом". Лингвист-эксперт, а затем и суд, пришли к выводу, что эта фраза порочит честь и достоинство истца.

По решению суда, пенсионер должен был выплатить директору управляющей компании компенсацию морального вреда в размере около 20 тысяч рублей, это примерно в 10 раз меньше, чем просил пострадавший.

Пенсионер хоть и не был доволен решением суда, но когда оно вступило в законную силу, тут же его исполнил: перевел директору деньги, все свои сбережения. А в мае прошлого года с удивлением получил пенсию в размере 7,6 тысяч рублей вместо 15,2 тысяч. Оказалось, что за его дело взялись судебные приставы, которые не проверили, что мужчина исполнил все обязательства перед истцом.

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В итоге четыре месяца петербуржец получал пенсию ниже прожиточного минимума. Впоследствии мужчина признавался, что денег после оплаты коммунальных услуг ему хватало только на хлеб, чай и плавленные сырки.

Петербуржец попытался самостоятельно оспорить выплаты, но не смог. Тогда он обратился к уполномоченному по правам предпринимателей Петербурга Александру Шишлову. В итоге ошибка приставов была выявлена и пенсионеру вернулась большая часть денег. Однако 7,6 тысяч рублей все же успели поступить на счет директора управляющей компании. Приставы уже направили ему письмо о необходимости вернуть излишние средства, но ответа не получили и деньги назад директор УК не отдает. Если он не сменит тактику, то уже пенсионер сможет подать на него в суд за нарушение своих прав.

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