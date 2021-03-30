В Петербурге задержан пассажир маршрутки, напавший на водителя

Новости

Число абортов в России за пять лет сократилось почти на 40% 13:00
Назван средний возраст россиянок, родивших первого ребенка 12:59
"Спутник V" зарегистрирован в Республике Мали 12:56
В Иркутске из-за угрозы подтопления ввели режим повышенной готовности 12:55
В Москве снова похолодает 12:54
Страны Азии ищут поставщиков вакцин после ограничения Индией их экспорта 12:54
Фото: Сергей Жигунов женился в третий раз 12:47
Путин поздравил Синицину и Кацалапова с победой на ЧМ по фигурному катанию 12:37
Большунов не вышел на старт в гонке на 15 км на чемпионате России 12:32
В Приморье произошло обрушение на руднике, под завалом может быть рабочий 12:30
Лукашенко выступает за сильную президентскую власть 12:18
Новый транспортник Ил-112 впервые за два года поднялся в небо 12:16
Австрия ужесточила правила въезда для приезжих 12:14
Крыховяк сдал положительный тест на коронавирус в сборной Польши 12:09
Рособрнадзор: Требования госаккредитации не должны дублировать друг друга 12:05
Карьере обвиненного в каннибализме Арми Хаммера настал конец 11:57
Мошенники присваивали деньги за помощь в оформлении кредита 11:51
Более 40 человек погибли в давке при прощании с президентом Танзании 11:45
Сталлоне разрабатывает несколько сезонов сериала-приквела про Рокки 11:42
Мутко: Необходимо закрепить авторский надзор за архитектурными проектами 11:41
СК: Хозяин квартиры в Зеленодольске угрожал взрывом 11:40
Мутко: Благоустройством дворов должны заниматься муниципалитеты 11:39
Оперштаб: Еще 1165 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:36
В Симферополе зоопарк закрыли из-за лошади, откусившей палец ребенку 11:25
Крупное издательство будет принимать заказы на литературу от заключенных 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
30.03.2021 12:33
Рубрика: Происшествия

В Петербурге задержан пассажир маршрутки, напавший на водителя

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Петербургские полицейские задержали мужчину, который ударил ножом водителя маршрутки в Горелово.

В Петербурге грабитель напал на магазин с игрушечным пистолетом

Инцидент произошел 28 марта, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Проезжавший в качестве пассажира в маршрутном автобусе маршрута "К-403" неизвестный мужчина в ходе словесного конфликта с 34-летним водителем, уроженцем Средней Азии, нанес ему удар ножом в живот и с места происшествия скрылся, - рассказали в главке.

Потерпевшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, по факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Нападавшего спустя сутки задержали по месту жительства, известно, что он 1985 года рождения, ранее был судим.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

МИД РФ: Канадские санкции игнорируют реальность
Задержан и. о. замглавы правительства Ставропольского края
За сутки в России подтверждено 8277 случаев COVID-19 в 84 регионах
В Минэнерго назвали три фактора, влияющие на цену бензина
Вакцина AstraZeneca переименована в Vaxzevria
Как узаконить ремонт в квартире, купленной "в бетоне"
Как не попасться на удочку мошенников, предлагающих заменить электросчетчик