В Петербурге задержан пассажир маршрутки, напавший на водителя

Петербургские полицейские задержали мужчину, который ударил ножом водителя маршрутки в Горелово.

Инцидент произошел 28 марта, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Проезжавший в качестве пассажира в маршрутном автобусе маршрута "К-403" неизвестный мужчина в ходе словесного конфликта с 34-летним водителем, уроженцем Средней Азии, нанес ему удар ножом в живот и с места происшествия скрылся, - рассказали в главке.

Потерпевшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, по факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Нападавшего спустя сутки задержали по месту жительства, известно, что он 1985 года рождения, ранее был судим.