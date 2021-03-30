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30.03.2021 14:31
Рубрика: Экономика

Сочи в зимний сезон посетили около 1,3 миллиона туристов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

За зимний курортный сезон-2020/2021 в Сочи прибыли 1,277 миллиона гостей, что на 11 процентов больше, чем в прошлом году.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как заявили в пресс-службе мэрии, почти половина - более 550 тысяч человек - посетили горный кластер Сочи. Кстати, все три горнолыжных курорта в минувший сезон продали свыше миллиона ски-пассов, что на 20 процентов превысило прошлогодние показатели.

Напомним, на горных курортах Сочи до 10 января был открыт межведомственный краевой оперативный штаб, а с 11-го числа до конца марта работал городской межведомственный оперативный штаб.

- Нам удалось провести этот сезон качественно и безопасно, минимизировать информационные риски, обеспечить слаженное взаимодействие всех служб и достичь очень хороших показателей, - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Анализ продаж туров и динамика бронирований показывает, что массовый турпоток в Сочи в этом году начнется уже в апреле. С учетом данных отельеров можно прогнозировать загрузку не ниже 70-72 процентов, а в ряде самых популярных санаториев и отелей - до 90 процентов.

Как ранее сообщала "РГ", 1 мая стартует летний сезон, за который Сочи планирует принять более четырех миллионов гостей.

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