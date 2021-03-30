Умную квартиру в Ханты-Мансийске оборудовали для Ирины Башмаковой, которая с 16 лет вынуждена передвигаться на коляске. В Уфе Андрей Круглик, несмотря на диагноз ДЦП, поступил в институт и работает в IT-компании.

В умной квартире Ирины Башмаковой, архивариуса из Ханты-Мансийска, всё продумано до мелочей. И устроено так, чтобы человек с ограничениями по здоровью не видел перед собой никаких барьеров. "Если приходят гости, я могу открыть дверь, находясь в любой точке квартиры, при этом в коридоре специально установлено зеркало, чтобы можно было видеть, кто входит", - с удовольствием рассказала "РГ" Ирина. Фото: Департамент общественных и внешних связей правительства Югры

А в Перми создали интерактивную карту, по которой люди с ограниченными возможностями могут узнать, доступен ли для них тот или иной объект. Все эти сообщения объединяет нацпроект "Цифровая экономика". С его помощью облегчают жизнь людей, чьи возможности ограничили болезни.

24-летний уфимец Андрей Круглик участвовал в программе "Анализ данных на основе машинного обучения". "Я узнал о возможности пройти обучение по нацпроекту от своего руководителя магистерской диссертации Ирины Лакман", - рассказывает Андрей Круглик.

Он считает, что работа в сфере цифровых технологий - одна из самых подходящих для людей с ограниченными возможностями здоровья. Можно работать без особой физнагрузки, удаленно и получать хорошую зарплату. Поэтому он поступил в Уфимский государственный авиационный техуниверситет.

Обучение в рамках нацпроекта помогло ему систематизировать уже имеющиеся знания, а затем и успешно трудоустроиться. Курсы проходили пять-шесть недель в онлайн-формате. На вопрос, как ему удается добиваться всего в жизни, Андрей признался, что его главная черта - упорство. "Я не бросаю важные дела на полпути. Планирую поступить в аспирантуру, заниматься наукой. Лучше сразу бить в высокие цели!" - подчеркнул программист.

В том, что новые технологии могут сделать жизнь инвалида принципиально иной, убедилась и Ирина Башмакова, архивариус из Ханты-Мансийска. Для нее в городе оборудовали первую умную квартиру, оснастив необходимыми для колясочника гаджетами.

Кровать в спальне Ирины одним нажатием кнопки на поручне инвалидной коляски превращается в диван. Можно поднять или опустить и жалюзи на окнах

Мы попросили хозяйку провести небольшую экскурсию по своему интеллектуальному жилищу. Начали с порога. Дверь можно открыть одним нажатием кнопки. "Если приходят гости, я могу впустить их с любой точки квартиры", - рассказывает Ирина. Кровать в спальне тоже одним нажатием кнопки на поручне коляски превращается в диван. Подъемное устройство позволяет без посторонней помощи лечь на нее. Идеально подходит под возможности Ирины и кухня, и туалет, и душ.

Сегодня в Ханты-Мансийске разработано три типовых проекта умных квартир для инвалидов, в том числе с нарушениями слуха и зрения.

Маршрут проложен

В Пермском крае с помощью нацпроекта "Цифровая экономика" научились контролировать качество выполнения соцпрограмм. На портале "Управляем вместе" появилась интерактивная карта. На ней отмечены более пяти тысяч объектов, которые должны быть адаптированы для инвалидов.

"Карта позволяет узнать, насколько доступен тот или иной объект для людей с ограниченными возможностями, - пояснила руководитель интерактивного проекта "Управляем вместе" Валерия Митягина. - Кроме того, пользователи могут оставить свои отзывы, которые в дальнейшем будут доступны другим посетителям портала".

Для примера рассмотрим описание одного из объектов - Добрянской детско-юношеской спортивной школы. Нажимаем на карте значок с изображением футбольного мяча и перед нами открывается подраздел с фотографиями объекта и информацией о его доступности для людей с ограниченными возможностями. Как видим, спортивная школа хорошо приспособлена для тех, кто плохо слышит, а также для людей с нарушением умственного развития. Чуть хуже объект подготовлен для посещения инвалидов на колясках и с поражением опорно-двигательного аппарата. А вот принимать людей с поражением зрения спортивная школа пока не готова. Итоговая оценка: объект частично доступен для инвалидов. Некоторые пользователи называют интерактивную карту доступности форумом, где можно не только узнать полезную информацию, но и высказать свое мнение.