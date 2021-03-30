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Шэрон Стоун рассказала, что ей увеличили грудь без ее согласия

Новости
    30.03.2021, 16:45
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

63-летняя голливудская звезда Шэрон Стоун поделилась очередной душещипательной историей из своего прошлого.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Как пишет The Sun, актриса стала жертвой пластического хирурга в 2001 году. Тогда ей проводили операцию по удалению доброкачественной опухоли.

После снятия медицинских повязок она обнаружила, что ее грудь увеличилась на один размер. Артистка вспоминает, что, по мнению врача, так она стала более пропорциональна бедрам.

"Он изменил мое тело без моего ведома и согласия", - цитирует слова потерпевшей издание.

Ранее Шэрон Стоун рассказывала, как стала жертвой обмана коварных мужчин на съемочной площадке фильма "Основной инстинкт", из-за чего оказалась в кадре без нижнего белья.

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