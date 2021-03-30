В минувшую субботу мой товарищ пригласил меня в московский Музей Л.Н. Толстого на Пречистенке послушать выступления его двух маленьких дочек. Во всяком случае, поначалу мне так показалось. В одном из залов городской усадьбы, некогда принадлежавшей Лопухиным, где разместились несколько десятков взрослых с детишками разных возрастов, к черному роялю вышла невысокая дама в расцвете жизненных сил и лет. В своем педагогическом конферансе она парадоксально сочетала пафос и иронию, что само по себе свидетельствовало о недюжинном таланте. Она называла имена участников концерта, приглашала их к инструменту, сама исполняла с ними в четыре руки нехитрые школьные пьесы и этюды. Дети не только играли, но и читали стихотворения, связанные с музыкой, что вызывало новый прилив родительских восторгов...

Невольно вспомнил свое детство середины 50-х годов прошлого века. Мою бабушку, которая водила меня учиться играть на фортепьяно у ее подруги Александры Васильевны Сычевой. Она была родной сестрой нашей соседки по коммунальной квартире Антонины Васильевны Сычевой, муж которой был виолончелистом и играл в камерных оркестрах, в те годы выступавших в кинотеатрах перед началом очередного сеанса. Он так не любил творчество Шостаковича, что мне до сих пор кажется, что именно он написал знаменитую статью "Сумбур вместо музыки". Я учился играть на фортепиано меньше двух лет, но все же принял участие в двух годовых отчетных концертах, которые проходили в комнате моей учительницы, где стоял кабинетный рояль. Все ужасно нервничали - и ученики, и их родственники, - но невероятный сладостный запах испеченных пирогов дразнил все органы чувств и примирял с неизбежностью исполнения перед почтенной публикой одного из этюдов Карла Черни или пьесы из детского альбома П.И. Чайковского. Публики было немного: нас, учеников, не больше десяти человек и, понятно, столько же родственников. Это было женское царство - папы и дедушки были редкими гостями. По-моему, никто из нас кроме дочки Александры Васильевны не посвятил себя музыке. Галя стала первоклассным педагогом, воспитавшим в одной из лучших музыкальных школ Москвы - имени С.С. Прокофьева - немало замечательных музыкантов, в том числе и моего брата Андрея, известного трубача, работающего в оркестрах Большого театра и "Геликон-Оперы". Но моего старшего сына среди настоящих профессионалов не оказалось - он отучился у Гали всего лишь год. Впрочем, и этого оказалось достаточно, чтобы он мог извлечь из инструмента нехитрую мелодию. К слову, с самыми маленькими учениками в школе занималась ритмикой и начальным образованием Анна Павловна, жена легендарного главного режиссера литературно-драматического вещания Всесоюзного радио Эмиля Верника и мама двух нынешних театральных знаменитостей.

Путешествие по "волнам моей памяти" вовсе не отвлекло меня от чудесного детского концерта, который разворачивался по тем же законам, что и отчетные выступления в середине 50-х годов прошлого века, - что может быть трогательнее и добрее детского творчества. Но вдруг привычная картина приобрела совершенно новые качества. Неожиданно жена моего товарища вышла из зала к роялю и произнесла короткую речь, которая ошеломила бы каждого, кто не был готов к подобному повороту концертного сюжета. Оказывается, ей захотелось научиться играть на фортепиано, чтобы лучше почувствовать внутренний мир своих девочек и мужа, с ранних лет своей жизни приобщившегося к миру музыки. После этого искреннего выступления она начала музицировать в четыре руки со своим педагогом. И не только она. В зале Музея имени Л.Н. Толстого собрались родители, большинство из которых решили постигать секреты музыкального исполнительства вместе со своими детьми: кто-то - добиваясь любительского совершенства, кто-то - ограничиваясь школьными азами. Когда две молодые женщины по очереди сыграли на флейте сочинения Баха и Моцарта, стало ясно, что они приближают домашний рай.

Воспитание чувств - это не спонтанный порыв, а глубокий педагогический процесс

Не собираюсь обливаться слезами умилениями, вспоминая об этой буколической картине, хотя с возрастом становишься весьма сентиментальным. Соединение детей и родителей в совместном путешествии в мир музыки - вовсе не импровизация, а продуманная стратегия развития личности вне зависимости от возраста. И сколько бы веков мы ни твердили о воспитании чувств, это не спонтанный порыв, а глубокий педагогический процесс. И хотя Татьяна Вениаминовна Юшина, которая была душой и организатором этого весеннего праздника, во многих интернетовских ресурсах именуется репетитором, для меня совершенно очевидно, что ее сила не в натаскивании детишек и взрослых на более или менее совершенное исполнение той или иной пьесы, а в создании увлекательного мира, где родителям и детям интересно и важно вместе заниматься творчеством. И наверное, неслучайно для этого концерта был выбрана усадьба на Пречистенке. Объясняя, чего она хочет добиться от своих учеников, Т. Юшина приводит слова Л.Н. Толстого: "Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь".

Родители решили постигать секреты музыкального исполнительства вместе со своими детьми

Методика "Воспитание искусством", разработанная Татьяной Смирновой, концентрированно обобщает все лучшее, что было создано в педагогической практике, обращенной на воспитание "сложного" человека. Она помогает людям - маленьким и большим - открыть в себе то лучшее, что есть в каждом из нас. Неслучайно педагоги, использующие методику Т. Смирновой, следуют ее важнейшему принципу: "Вопрос не количестве предметов, а в качестве проживания происходящего". Когда-то немецкий романтик Эрнст Теодор Амадей Гофман сказал, что мир делится на музыкантов и всех остальных. Как важно, когда есть люди, профессионально занимающиеся тем, чтобы музыкантов в этом мире было как можно больше. И неважно, какую профессию они выберут, когда вырастут.