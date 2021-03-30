Словения сенсационно проиграла Кипру в матче отбора ЧМ-2022

Сборная Словении потерпела второе поражение в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Команда Матьяжа Кека проиграла на выезде Кипру - 0:1.

Единственный мяч прямо перед перерывом забил Иоаннис Питтас (42 минута). Что интересно - в концовке встречи хозяева могли удвоить, а то и утроить свое преимущество, но им не везло.

Благодаря победе Кипр как минимум на несколько часов поднялся на второе место в таблице группы "Н". В активе этой команды четыре очка. Лидером остается Россия (шесть баллов), которая чуть позже сегодня встретится на выезде со Словакией.

Добавим, что в параллельном матче Сербия обыграла в гостях Азербайджан - 2:1.