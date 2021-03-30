Новости

В Вене жители ощутили подземные толчки 21:08
Бразилия сертифицировала производителя "Спутника V" 21:08
Словения сенсационно проиграла Кипру в матче отбора ЧМ-2022 21:06
СМИ: В Евросоюзе начался раскол из-за "Спутника V" 21:02
Петербургская биржа начала торговать российской рыбой 20:59
Черчесов назвал состав сборной России на матч против Словакии 20:43
В Вооруженных силах вакцинировали от коронавируса более 402 тысяч военных 20:42
Nord Stream 2 AG: "Академик Черский" идет достраивать "Северный поток-2" 20:37
Борисов: Для России в приоритете вакцинация россиян 20:35
В Москве горит ЖК "Аэробус" 20:32
В опрокинувшемся судне в Ленобласти нашли тело погибшего 20:28
Дзюба признан открытием стартовых матчей отбора ЧМ-2022 20:14
Вышел трейлер мультсериала "Бракованная партия" по "Звездным войнам" 20:10
Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций 19:33
Левандовский пропустит четыре недели из-за травмы 19:28
СК завершил расследование дела нападавшего на школьниц жителя Севастополя 19:13
Мурашко: В России достаточно вакцины от коронавируса 19:05
В Ленобласти завели дело по факту опрокидывания судна 18:31
Вышел новый трейлер царьпанк-фэнтези "Тень и кость" 18:22
После опрокидывания судна в Ленобласти госпитализированы двое рабочих 18:07
"Академик Черский" движется к месту достройки "Северного потока 2" 17:58
ВОЗ рассматривает все версии происхождения коронавируса 17:44
Роспотребнадзор смягчил требования по тестированию на коронавирус 17:40
В Мордовии восстановят усадьбу Федора Ушакова 17:30
Парижский суд поддержал Россию в спорах с Украиной по поводу недвижимости в Крыму 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
30.03.2021 21:06
Рубрика: Спорт

Словения сенсационно проиграла Кипру в матче отбора ЧМ-2022

Текст: Артур Нанян

Сборная Словении потерпела второе поражение в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Команда Матьяжа Кека проиграла на выезде Кипру - 0:1.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Дзюба признан открытием стартовых матчей отбора ЧМ-2022

Единственный мяч прямо перед перерывом забил Иоаннис Питтас (42 минута). Что интересно - в концовке встречи хозяева могли удвоить, а то и утроить свое преимущество, но им не везло.

Благодаря победе Кипр как минимум на несколько часов поднялся на второе место в таблице группы "Н". В активе этой команды четыре очка. Лидером остается Россия (шесть баллов), которая чуть позже сегодня встретится на выезде со Словакией.

Добавим, что в параллельном матче Сербия обыграла в гостях Азербайджан - 2:1.

Спорт Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу 2022

Главное сегодня

Соглашения по заморозке цен на сахар и масло продлят автоматически
Nord Stream 2 AG: "Академик Черский" идет достраивать "Северный поток-2"
В опрокинувшемся судне в Ленобласти нашли тело погибшего
Парижский суд поддержал Россию в спорах с Украиной по поводу недвижимости в Крыму
Прототип космического корабля SpaceX взорвался при посадке
Кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов
Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле