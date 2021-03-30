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30.03.2021 21:02
Рубрика: В мире

СМИ: В Евросоюзе начался раскол из-за "Спутника V"

Текст: Константин Волков

Разница в отношении среди европейских стран к вакцине "Спутник V" привела к расколу внутри ЕС, пишет французская газета Le Monde.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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В ближайшем будущем Еврокомиссия намерена начать переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) касательно возможностей регистрации "Спутник V" в ЕС и поставок препарата. Это решение поддерживают Австрия, ряд немецких политиков, некоторые регионы Италии. При этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отнесся к идее продвижения "Спутник V" на европейский рынок скептически. Также эту идею не поддерживает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Последний считает, что у ЕС должны быть в приоритете уже одобренные вакцины.

Ранее 30 марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия будет не против приобрести у России 1 миллион доз "Спутник V", но хочет вначале дождаться одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

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