Соглашения по заморозке цен на сахар и масло продлят автоматически

Подписывать новые соглашения по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло не придется. Прежние будут продлены автоматически, сообщила пресс-служба Минпромторга.

По мнению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, соглашения доказали свою эффективность. Поэтому для дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне правительством было принято решение продлить их.

"Ранее заключенные соглашения считаются пролонгированными, если участники не заявляют о выходе из них", - пояснил министр.

Он также отметил, что одновременно власти прорабатывают меры поддержки производителей. Все это позволит сдержать цены до поступления на рынок нового урожая.

Соглашения были заключены между Минпромторгом, Минсельхозом, производителями и торговыми сетями 16 декабря прошлого года и должны были закончить свое действие 1 апреля. Но в правительстве посчитали, что их отмена несет риски роста цен на эти продукты. Кабмин своим постановлением от 30 марта продлило соглашения: по сахару - до 1 июня, а по маслу - до 1 октября 2021 года. Цены в соглашениях зафиксированы на сахар - 36 рублей за кг в опте и 36 рублей в рознице, подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.