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30.03.2021 20:00
Рубрика: Экономика

Соглашения по заморозке цен на сахар и масло продлят автоматически

Текст: Татьяна Карабут
Подписывать новые соглашения по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло не придется. Прежние будут продлены автоматически, сообщила пресс-служба Минпромторга.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

По мнению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, соглашения доказали свою эффективность. Поэтому для дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне правительством было принято решение продлить их.

Фото: iStock
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"Ранее заключенные соглашения считаются пролонгированными, если участники не заявляют о выходе из них", - пояснил министр.

Он также отметил, что одновременно власти прорабатывают меры поддержки производителей. Все это позволит сдержать цены до поступления на рынок нового урожая.

Соглашения были заключены между Минпромторгом, Минсельхозом, производителями и торговыми сетями 16 декабря прошлого года и должны были закончить свое действие 1 апреля. Но в правительстве посчитали, что их отмена несет риски роста цен на эти продукты. Кабмин своим постановлением от 30 марта продлило соглашения: по сахару - до 1 июня, а по маслу - до 1 октября 2021 года. Цены в соглашениях зафиксированы на сахар - 36 рублей за кг в опте и 36 рублей в рознице, подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Эксперты оценили последствия пошлины на подсолнечное масло
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