Группа американских ученых разработала дрон, который может брать грузы прямо на ходу. Для этого он использует специальные мягкие "щупальца", захватывающие предмет. Исследователи опубликовали подробное описание проекта на портале arXiv.org. Сам дрон представят на конференции IROS 2021 в сентябре в Праге.

Дроны давно используются для доставки грузов, но технология захвата "на лету" применяется впервые. Например, в Ирландии дроны доставляют покупателям смартфоны, умные часы и другую малогабаритную технику. "Спрос на беспилотную доставку формируется в сегментах, где решающее преимущество дает скорость доставки, из-за повышенного автомобильного трафика растут издержки наземной логистики, а применение пилотируемой авиации невозможно по инфраструктурным причинам и массо-габаритным характеристикам пилотируемых воздушных судов", - объясняет генеральный директор Ассоциации AeroNext, член рабочей группы "Аэронет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Глеб Бабинцев.

По его словам, сегодня БВС (беспилотные воздушные суда) применяются в коммерческой деятельности для получения цифровых геопространственных данных. Для линейных объектов используются небольшие БВС самолетного типа, а для аэромагнитной разведки и небольших площадных объектов - мультироторные БВС.

Чаще всего дроны используют для небольших курьерских перевозок грузов (весом до 5 кг) и для средних грузов (массой до 200 кг). Основные сегменты применения дронов - терминальные перевозки, перевозки между оптово-распределительными центрами и пунктами выдачи товара, почтовыми узлами, промышленными объектами.

"Сегмент промышленных дронов в России активно растет. Сейчас на долю видеосъемки приходится 27% всего рынка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сельское хозяйство занимает 23%, видеонаблюдение и инфраструктурное применение - также 23%, геодезия и картография - 11%", - рассказывает Антон Ларсен, директор отдела промышленных решений компании Skymec.

По оценкам ассоциации AeroNext, в 2020 году рынок беспилотных авиасистем и услуг в России, оказываемых с применением беспилотных авиационных систем (БАС), вырос по сравнению с 2019 годом на 25%, до 11 млрд руб. По данным "М.Видео-Эльдорадо", по итогам 2020 года розничные продажи дронов в России увеличились на 18% в штуках и 75% в деньгах. Пик интереса к дронам пришелся на летние месяцы и декабрь, сообщает компания. Повышенным спросом пользовались модели для фото- и видеосъемки с качественной Full HD или 4K-камерой, в денежном объеме рынка такие модели заняли 70%. На модели с базовыми SD и HD камерами пришлось около 55% проданных квадрокоптеров и 15% рынка в деньгах. Большей популярностью стали пользоваться "умные" дроны: около 20% реализованных моделей были оснащены функцией защиты от столкновения с окружающими предметами и следования за владельцем. По количеству проданных устройств в топ-5 вошли Syma, Pilotage, DJI, Skymoto и Ryze. Первое место по выручке от проданных устройств занимает DJI с 75%.

"Лидерство китайской компании DJI объясняется тем, что дроны любительского сегмента дешевле и польза от них очевидна: съемка с высоты птичьего полета, скоростные гонки от первого лица и т.д. Промышленные решения не менее полезны, однако пока компании не готовы к их повсеместному использованию. В первую очередь это связано с нашим законодательством, которое ограничивает их применение", - говорит Ларсен.

К 2030 году рост применения дронов в России достигнет своего пика за счет интереса к беспилотным решениям со стороны малого и среднего бизнеса, прогнозирует AeroNext. А по данным британского журнала The Economist, к 2023 году объем продаж промышленных БПЛА может достичь 10 млрд долл. В связи с этим будет формироваться новая авиационно-космическая беспилотная отрасль. В нее будет входить не только мониторинг и доставка - основные задачи беспилотников, но и применение в качестве пассажирского транспорта.

На рынке дронов лидирует Северная Америка - в 2019 году доля этого региона на рынке БПЛА составляла 51%, сообщает агентство ReportLinker. Азиатско-Тихоокеанский рынок является вторым (5,45 млрд долл.). Европейский рынок оценивается в 544 млн долл., сообщает Statista.com.