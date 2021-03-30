Дроны давно используются для доставки грузов, но технология захвата "на лету" применяется впервые. Например, в Ирландии дроны доставляют покупателям смартфоны, умные часы и другую малогабаритную технику. "Спрос на беспилотную доставку формируется в сегментах, где решающее преимущество дает скорость доставки, из-за повышенного автомобильного трафика растут издержки наземной логистики, а применение пилотируемой авиации невозможно по инфраструктурным причинам и массо-габаритным характеристикам пилотируемых воздушных судов", - объясняет генеральный директор Ассоциации AeroNext, член рабочей группы "Аэронет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Глеб Бабинцев.
По его словам, сегодня БВС (беспилотные воздушные суда) применяются в коммерческой деятельности для получения цифровых геопространственных данных. Для линейных объектов используются небольшие БВС самолетного типа, а для аэромагнитной разведки и небольших площадных объектов - мультироторные БВС.
Чаще всего дроны используют для небольших курьерских перевозок грузов (весом до 5 кг) и для средних грузов (массой до 200 кг). Основные сегменты применения дронов - терминальные перевозки, перевозки между оптово-распределительными центрами и пунктами выдачи товара, почтовыми узлами, промышленными объектами.
"Сегмент промышленных дронов в России активно растет. Сейчас на долю видеосъемки приходится 27% всего рынка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сельское хозяйство занимает 23%, видеонаблюдение и инфраструктурное применение - также 23%, геодезия и картография - 11%", - рассказывает Антон Ларсен, директор отдела промышленных решений компании Skymec.
По оценкам ассоциации AeroNext, в 2020 году рынок беспилотных авиасистем и услуг в России, оказываемых с применением беспилотных авиационных систем (БАС), вырос по сравнению с 2019 годом на 25%, до 11 млрд руб. По данным "М.Видео-Эльдорадо", по итогам 2020 года розничные продажи дронов в России увеличились на 18% в штуках и 75% в деньгах. Пик интереса к дронам пришелся на летние месяцы и декабрь, сообщает компания. Повышенным спросом пользовались модели для фото- и видеосъемки с качественной Full HD или 4K-камерой, в денежном объеме рынка такие модели заняли 70%. На модели с базовыми SD и HD камерами пришлось около 55% проданных квадрокоптеров и 15% рынка в деньгах. Большей популярностью стали пользоваться "умные" дроны: около 20% реализованных моделей были оснащены функцией защиты от столкновения с окружающими предметами и следования за владельцем. По количеству проданных устройств в топ-5 вошли Syma, Pilotage, DJI, Skymoto и Ryze. Первое место по выручке от проданных устройств занимает DJI с 75%.
"Лидерство китайской компании DJI объясняется тем, что дроны любительского сегмента дешевле и польза от них очевидна: съемка с высоты птичьего полета, скоростные гонки от первого лица и т.д. Промышленные решения не менее полезны, однако пока компании не готовы к их повсеместному использованию. В первую очередь это связано с нашим законодательством, которое ограничивает их применение", - говорит Ларсен.
К 2030 году рост применения дронов в России достигнет своего пика за счет интереса к беспилотным решениям со стороны малого и среднего бизнеса, прогнозирует AeroNext. А по данным британского журнала The Economist, к 2023 году объем продаж промышленных БПЛА может достичь 10 млрд долл. В связи с этим будет формироваться новая авиационно-космическая беспилотная отрасль. В нее будет входить не только мониторинг и доставка - основные задачи беспилотников, но и применение в качестве пассажирского транспорта.
На рынке дронов лидирует Северная Америка - в 2019 году доля этого региона на рынке БПЛА составляла 51%, сообщает агентство ReportLinker. Азиатско-Тихоокеанский рынок является вторым (5,45 млрд долл.). Европейский рынок оценивается в 544 млн долл., сообщает Statista.com.