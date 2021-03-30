Упавшую во время прямого эфира Екатерину Стриженову прооперировали

Неудачно упавшую вчера во время прямого эфира на ток-шоу Первого канала "Время покажет" российскую актрису и телеведущую Екатерину Стриженову прооперировали.

Как сообщалось ранее, 53-летняя артистка сломала руку, и перелом оказался сложным, со смещением - женщине пришлось вставить пластину.

Сегодня Стриженова обратилась к поклонникам через соцсети, записав небольшое видео и лично пояснив, как так вышло.

"Во время съемок я сама оступилась, у нас там подиум, и улетела, ударилась сильно. Основной удар пришелся на руку, и она сильно распухла", - рассказала она.

По словам актрисы, коллеги тут же сходили за врачами скорой помощи, которая дежурила около "Останкино", и те оказали Екатерине первую помощь. Далее позвонили Елене Малышевой, и она порекомендовала ехать в Боткинскую больницу.

Но сейчас все худшее позади, артистка восстанавливается под присмотром специалистов - и хотя, как пошутил врач, на скрипке играть вряд ли сможет, но вот на пианино - вполне.