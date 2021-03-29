Соведущий Екатерины Стриженовой рассказал о ее травме

Соведущий Екатерины Стриженовой в передаче "Время покажет" Руслан Осташко рассказал о состоянии коллеги.

Напомним, Стриженова, споткнувшись, упала в студии в прямом эфире и сломала руку. По словам Осташко, предварительный диагноз - перелом - к сожалению, подтвердился.

"Катя в больнице. Ее госпитализировали. Перелом у нее. Ждем, когда Катя сможет нам ответить. Травма, наверное, серьезная. Перелом - это уже серьезная травма. Насколько он сложный - узнаем, когда сможем с ней поговорить. Все ждут новостей от Екатерины. Поэтому графика рабочего назавтра нет. Ведущих у нас достаточно, в любом случае - если меня не будет с Катей, то ребята справятся. Так бывает, когда подменяем друг друга. Самое главное сейчас - здоровье Кати", - приводит KP.RU слова Осташко.

Ранее ведущий написал о неприятном происшествии в своём Instagram, пожелав коллеге здоровья.

"Давайте пожелаем ей скорейшего выздоровления! Сейчас она в руках опытных медиков и я от всего сердца надеюсь, что ее здоровье серьезно не пострадало", - написал Осташко. Сама Стриженова, также имеющая аккаунт в Instagram, на связь пока не выходила.

Также в Сети появилось видео, на котором ведущая Анастасия Решетова упала в обморок во время съёмок шоу "Ты_Топ-модель".