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Соведущий Екатерины Стриженовой рассказал о ее травме

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    29.03.2021, 21:44
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Соведущий Екатерины Стриженовой в передаче "Время покажет" Руслан Осташко рассказал о состоянии коллеги.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, Стриженова, споткнувшись, упала в студии в прямом эфире и сломала руку. По словам Осташко, предварительный диагноз - перелом - к сожалению, подтвердился.

"Катя в больнице. Ее госпитализировали. Перелом у нее. Ждем, когда Катя сможет нам ответить. Травма, наверное, серьезная. Перелом - это уже серьезная травма. Насколько он сложный - узнаем, когда сможем с ней поговорить. Все ждут новостей от Екатерины. Поэтому графика рабочего назавтра нет. Ведущих у нас достаточно, в любом случае - если меня не будет с Катей, то ребята справятся. Так бывает, когда подменяем друг друга. Самое главное сейчас - здоровье Кати", - приводит KP.RU слова Осташко.

Ранее ведущий написал о неприятном происшествии в своём Instagram, пожелав коллеге здоровья.

"Давайте пожелаем ей скорейшего выздоровления! Сейчас она в руках опытных медиков и я от всего сердца надеюсь, что ее здоровье серьезно не пострадало", - написал Осташко. Сама Стриженова, также имеющая аккаунт в Instagram, на связь пока не выходила.

Также в Сети появилось видео, на котором ведущая Анастасия Решетова упала в обморок во время съёмок шоу "Ты_Топ-модель".

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