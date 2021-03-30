В ЦБ рассказали, как будут собирать монеты у россиян

Новости

Голикова: Темпы снижения рождаемости замедлились 13:35
Австрия намерена закупить миллион доз "Спутник V" уже в апреле 13:27
Xiaomi будет выпускать электромобили 13:23
Москвичей предупредили об ухудшении погоды 13:21
В Чехии забьют более 182 тысяч кур и уток 13:16
Замминистра сельского хозяйства Кубани осудили за взятки 13:16
В Испании в борьбе с коронавирусом запретили детскую игру 13:13
Благодаря нацпроекту в 2020 году 63 тысячи детей устроены в ясли 13:13
Число абортов в России за пять лет сократилось почти на 40% 13:00
Назван средний возраст россиянок, родивших первого ребенка 12:59
"Спутник V" зарегистрирован в Республике Мали 12:56
В Иркутске из-за угрозы подтопления ввели режим повышенной готовности 12:55
В Москве снова похолодает 12:54
Страны Азии ищут поставщиков вакцин после ограничения Индией их экспорта 12:54
Фото: Сергей Жигунов женился в третий раз 12:47
Путин поздравил Синицину и Кацалапова с победой на ЧМ по фигурному катанию 12:37
Большунов не вышел на старт в гонке на 15 км на чемпионате России 12:32
В Приморье произошло обрушение на руднике, под завалом может быть рабочий 12:30
Лукашенко выступает за сильную президентскую власть 12:18
Новый транспортник Ил-112 впервые за два года поднялся в небо 12:16
Австрия ужесточила правила въезда для приезжих 12:14
Крыховяк сдал положительный тест на коронавирус в сборной Польши 12:09
Рособрнадзор: Требования госаккредитации не должны дублировать друг друга 12:05
Карьере обвиненного в каннибализме Арми Хаммера настал конец 11:57
Мошенники присваивали деньги за помощь в оформлении кредита 11:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
30.03.2021 13:20
Рубрика: Экономика

В ЦБ рассказали, как будут собирать монеты у россиян

Текст: Василий Кошкин
Россияне смогут сдать монеты в специальных терминалах, которые будут установлены в торговых центрах. Собранные таким образом деньги будут зачисляться на банковскую карту или на счет мобильного телефона.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"Только за прошлый год на каждого жителя нашей страны было выпущено по 9 монет, часть из которых осела у людей в копилках. Чтобы вернуть монеты в оборот, в одном из регионов в следующем году планируется опробовать монетоприемные терминалы, куда каждый желающий может сдать накопившиеся излишки монет", - рассказали РИА Новости в Волго-Вятском управлении Банка России.

Фото: Пресс-служба Банка России/РИА Новости
Глава ЦБ оценила возможность выпуска 50-рублевой монеты и банкноты в 10 тысяч

В регуляторе отметили, что операции можно будет проводить бесплатно или с минимальной комиссией. Сейчас Банк России прорабатывает юридические и технические аспекты пилотного проекта.

Ранее в ЦБ рассказали, что пилотный проект пройдет в 2022 году в одном из регионов, характеризующимся низкой долей возврата монет из обращения. Если эксперимент пройдет успешно, то применение аппаратов по приему монет будет расширяться.

В 2020 году Банк России выпустил в обращение свыше 1,3 миллиарда монет, их изготовление обошлось в 3,8 миллиарда рублей. Всего же, по данным ЦБ, на начало 2021 года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.

Экономика Финансы Валютный рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

В Крыму поблагодарили Канаду и Австралию за новые санкции
Новый транспортник Ил-112 впервые за два года поднялся в небо
Задержан и. о. замглавы правительства Ставропольского края
Вакцина AstraZeneca переименована в Vaxzevria
Число абортов в России за пять лет сократилось почти на 40%
Программу туристического кешбэка продлили на 2021 год
Россиянам рассказали, как за ними "следят" их смартфоны