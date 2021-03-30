В ЦБ рассказали, как будут собирать монеты у россиян

Россияне смогут сдать монеты в специальных терминалах, которые будут установлены в торговых центрах. Собранные таким образом деньги будут зачисляться на банковскую карту или на счет мобильного телефона.

"Только за прошлый год на каждого жителя нашей страны было выпущено по 9 монет, часть из которых осела у людей в копилках. Чтобы вернуть монеты в оборот, в одном из регионов в следующем году планируется опробовать монетоприемные терминалы, куда каждый желающий может сдать накопившиеся излишки монет", - рассказали РИА Новости в Волго-Вятском управлении Банка России.

В регуляторе отметили, что операции можно будет проводить бесплатно или с минимальной комиссией. Сейчас Банк России прорабатывает юридические и технические аспекты пилотного проекта.

Ранее в ЦБ рассказали, что пилотный проект пройдет в 2022 году в одном из регионов, характеризующимся низкой долей возврата монет из обращения. Если эксперимент пройдет успешно, то применение аппаратов по приему монет будет расширяться.

В 2020 году Банк России выпустил в обращение свыше 1,3 миллиарда монет, их изготовление обошлось в 3,8 миллиарда рублей. Всего же, по данным ЦБ, на начало 2021 года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.