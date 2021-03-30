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30.03.2021 16:17
Рубрика: Культура

В Москве пройдет конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition

Текст: Светлана Николаева
Международный конкурс молодых пианистов в Москве, созданный по инициативе Дениса Мацуева, - Grand Piano Competition - пройдет с 30 апреля по 5 мая.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, что третий Grand Piano Competition должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год. Поскольку участники этого конкурса должны быть не старше 16 лет, Оргкомитет принял решение сохранить право на участие тем молодым пианистам, которые подавали заявки еще в прошлом году и которым к началу проведения III Grand Piano Competition уже исполнилось 17 лет. Заявки подавались на конкурс в видео-формате.

По результатам отбора жюри объявило имена участников. 15 пианистов из 7 стран будут выступать в Москве. В двух турах они должны будут исполнить сольную программу (I тур) и концерт в сопровождении симфонического оркестра (II тур).

Торжественное открытие конкурса по традиции состоится 30 апреля в Большом зале Консерватории с участием Дениса Мацуева, Госоркестра имени Е. Ф. Светланова, маэстро Александра Сладковского и лауреата Гран-при предыдущего Grand Piano Александры Довгань. Прослушивания конкурсантов будут проходить в Концертном зале ЦМШ (I тур) и в зале Чайковского Московской филармонии (II тур и заключительный гала-концерт).

По итогам двух туров жюри назовет пять лауреатов, которые получат премии по 5 тысяч долларов, а на заключительном концерте среди них определится обладатель Гран-при - рояля Yamaha С3Х. По регламенту призовые места на Grand Piano не присуждаются: десять дипломантов получают премии по 1 тысяче долларов. Также по 1 тысяче долларов получают и педагоги лауреатов.

Фото: предоставлено пресс-службой musicAeterna
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"Наш формат абсолютно уникален. Во-первых, у жюри есть возможность услышать всех участников и сольно, и с оркестром. Во-вторых, между двумя турами никто не вылетает, поэтому нет разочарований и потрясений, которые обычно присутствуют на любом конкурсе. На гала-концерте одному из участников конкурса будет вручен Гран-при - концертный рояль. Но и остальные участники не останутся в обиде - им гарантированы выступления с ведущими оркестрами. Наши грандпиановцы за последние годы сделали огромные успехи - дебютировали в самых знаменитых залах, сыграли с крупнейшими оркестрами и дирижерами мира, у них появились записи", - сказал худрук фестиваля Денис Мацуев.

Справка “РГ”

Участниками III Grand Piano Competition стали:

Петр Акулов, Николай Бирюков, Екатерина Бонюшкина, Сергей Давыдченко, Варвара Кутузова, Федор Орлов (Россия)

Ноа Капелюшник (Израиль)

Жуй Мин (Китай)

Хаэрим Пак (Корея)

Андреас Салару (Германия), Анаит Стельмашова (Грузия), Даниил Тюрин (Россия), Даниэль Чен Вонг (Коста-Рика) ,Ченъяо Чжоу (Китай)

Ын-сео Ю (Корея).

В состав жюри III Grand Piano Competition вошли:

Борис Петрушанский (проф. Международной академии в Имоле, Италия), Петр Палечный (проф. Музыкального университета Шопена в Варшаве), Паскаль Эсканд (президент фестиваля в Анси, президент конкурса Piano Campus), Павел Нерсесьян (проф. Московской консерватории), Владимир Овчинников (проф. Московской консерватории), Валерий Пясецкий (проф., директор ЦМШ).

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