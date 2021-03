"Рахманиновские дни" и "Дни Стравинского" соберут лучшие исполнительские силы Москвы и Санкт-Петербурга, Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко представит первую в этом году премьеру, а "Т-Фестиваль" возобновит концерты камерной музыки в залах Третьяковской галереи.

Кто играет: Национальный филармонический оркестр России (дирижер Владимир Спиваков), Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижер Станислав Кочановский), солисты Денис Мацуев, Ева Геворгян, Лукас Генюшас, Константин Хачикян.

Что играет: С. Рахманинов - "Рапсодия на тему Паганини" для фортепиано с оркестром, "Симфонические танцы", Пять этюдов-картин (оркестровка О. Респиги), симфоническая фантазия "Утес", Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.

Почему идти: Мини-фестиваль Московской филармонии "Рахманиновские дни" традиционно пройдет в зале, носящем имя великого русского классика. В этом году цикл концертов откроет Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова. В день рождения Рахманинова маэстро даст свою интерпретацию этюдов-картин в оркестровке Респиги и прочертит своей дирижерской палочкой важнейшие для композитора линии любви и смерти в "Симфонических танцах" и "Рапсодии на тему Паганини". Другие участники фестиваля: Денис Мацуев - один из наиболее авторитетных в мире исполнителей фортепианных сочинений Рахманинова, РНМСО - самый молодой оркестр России, на первом концерте которого звучал знаменитый Третий концерт, Лукас Генюшас - лауреат множества престижных конкурсов, Ева Геворгян - "Открытие года" по версии ICMA и Константин Хачикян, завоевавший Золотую медаль на Международном конкурсе молодых пианистов имени С. Рахманинова.

Где, когда, сколько: КЗ "Филармония-2"; 1,3, 5 апреля; 400 - 2 000 руб.

Фото: А. Шапунов

Кто играет: Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, солисты Денис Мацуев, Павел Милюков.

Что играет: И. Стравинский - музыка балетов "Петрушка" и "Жар-птица", Концерт для скрипки с оркестром, Каприччио для фортепиано с оркестром, музыка балета "Весна священная".

Почему идти: В Москве услышат отголоски фестиваля Валерия Гергиева "Дни Стравинского", приуроченного к памятной дате - 6 апреля исполняется 50 лет со дня смерти композитора. Фестиваль, охватывающий всю антологию Стравинского в Мариинском театре, на один вечер переместится в московский зал "Зарядье". На первом концерте прозвучит музыка из балетов, вызвавших фурор на дягилевских "Русских сезонах" в Париже; маэстро Гергиев как никто другой способен передать их гротесковый драматизм. Второй концерт порадует поклонников Дениса Мацуева - любимец публики будет солировать в Каприччио для фортепиано с оркестром, соединяя барокко с рэгтаймом. Скрипач Павел Милюков нарисует смычком вивальдиевские образы, переплавленные Стравинским в реторте своего стиля. А завершится десант Мариинки в Москве музыкой к балету "Весна священная" - гимном языческой радости бытия.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 5 апреля (начало в 18.00 и 21.00); 200 - 1 500 руб.

Фото: Карина Житкова

Кто играет: Георги Смилевски, Наталья Сомова, Ольга Сизых.

Что играет: Джордж Баланчин - "Кончерто барокко", Шарон Эяль - Autodance, Акрам Хан - KAASH.

Почему идти: Первая премьера Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в этом году - новая программа одноактных балетов. "Кончерто барокко" Джорджа Баланчина, ставший символом неоклассического стиля, уже шел на сцене МАМТ в прошлом сезоне, а Autodance и Kaash будут показаны на российской сцене впервые. В балете израильтянки Шарон Эяль Autodance органично сливаются в высшей степени техничный танец и музыка в стиле "техно". В Kaash (в переводе с хинди - "Если бы") один из самых известных ныне танцовщиков и хореографов Акрам Хан стремится выстроить параллели между современным балетом и индийским классическим танцем катхак. В спектакле задействованы лучшие силы балетной группы театра, возглавляемой выдающимся французским балетмейстером Лораном Илером.

Где, когда, сколько: Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко; 2, 3, 4 апреля; 2 500 - 5 500 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Борис Березовский, ансамбль старинной казачьей песни "Вольница", ансамбль "Воля".

Что играет: П. Чайковский - "Времена года" - 12 характеристических пьес для фортепиано в обрамлении народных песен.

Почему идти: Общеизвестно увлечение одного из наших лучших "классических" пианистов фольклором. Борис Березовский не только организует фестиваль "Музыка Земли", где на одной сцене соединяются академическая и этническая музыка, но и сам играет на балалайке - в качестве хобби. И хотя на этот раз "Времена года" Чайковского будут исполнены традиционно - на рояле, однако пьесы из этого цикла будут перемежаться народными песнями, навеянными теми же "страницами" календаря - уже в исполнении фольклорных ансамблей.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 31 марта; 700 - 4 000 руб.

Фото: "Т-Фестиваль"

Кто играет: Борис Березовский, Павел Милюков.

Что играет: Р. Шуман - Соната для скрипки и фортепиано №2, И. Брамс - Соната для скрипки и фортепиано №3, С. Прокофьев - Соната для скрипки и фортепиано № 1.

Почему идти: Уже третий сезон в залах Третьяковской галереи выступают российские и мировые звезды камерной музыки. Элитарный "Т-Фестиваль" уже удостоили свои вниманием Михаил Плетнев, Владимир Спиваков, Айгуль Ахметшина и другие. Нынешний фестиваль, проходивший в Лаврушинском переулке и прервавшийся осенью прошлого года, возобновляет концерты в здании ГТГ на Крымском валу. Залы живописи 20-х - 30-х годов добавят мощной энергетики дуэту Бориса Березовского и Павла Милюкова; в окружении шедевров из собрания Новой Третьяковки музыка играется и воспринимается по-особому.

Где, когда, сколько: ГТГ на Крымском Валу; 3 апреля; 6 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова, Академический большой хор "Мастера хорового пения", солисты Анна Аглатова, Евгения Курова, Анна Немзер, Ангелина Зеленская, Егор Бобров.

Что играет: К. Дженкинс - Реквием.

Почему идти: Музыка Карла Дженкинса воспроизводит атмосферу храмовой полифонии, сочетая ее с афро-азиатскими мотивами. Величественный хоровой симфонизм в его "Реквиеме" перемешан с world music, Национальный филармонический оркестр России доукомплетован экзотическими инструментами, а маэстро Спиваков за дирижерским пультом готов подтвердить свою репутацию поборника духоподъемных экспериментов в жанре crossover.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 3 апреля; 800 - 5 000 руб.

Фото: Фонд Коллегиум Музикум

Кто играет: Госоркестр России им. Е. Светланова, Государственный академический русский хор имени А. Свешникова (дирижер Олег Романенко), солисты Ксения Нестеренко, Мария Остроухова, Юрий Ростоцкий.

Что играет: Л. ван Бетховен - Финальный хор из оратории "Христос на Масличной горе", В. А. Моцарт - Kyrie из мессы до минор, Мотет Ave verum corpus, Ария "Аллилуйя" из мотета Exsultate, jubilate, И. С. Бах - Хор O Haupt voll Blut und Wunden и Ария Erbarme dich, mein Gott из оратории "Страсти по Матфею", Gloria и Dona nobis pacem из Мессы си минор, Токката и фуга ре минор для органа, С. Рахманинов - "Тебе поем", "Богородице Дево, радуйся" из "Всенощного бдения", Й. Гайдн - Хор Die Himmel erzahlen из оратории "Сотворение мира", И. Брамс - Хор Wie lieblich sind Deine Wohnungen, Herr Zebaoth! из "Немецкого реквиема", Ф. Шуберт - Ave Maria, Ф. Мендельсон - Хор Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht, Финальный хор из оратории "Илия", Г. Ф. Гендель - Хор Worthy is the Lamb that was slain из оратории "Мессия".

Почему идти: Шедевры европейской духовной музыки трех столетий - от Баха до Рахманинова прозвучат в исполнении Госоркестра России и Государственного хора имени А. Свешникова. Масштабный проект "Коллегиум Музикум" охватывает несколько эпох - барокко, классицизм, романтизм, музыку начала ХХ века и главнейшие сюжеты христианства. Всеми признанные произведения сочетаются с раритетами, а два именитых коллектива - с молодыми солистами. Под сводами собора Св. Петра и Павла каждый композитор и исполнитель заговорит о Боге на своем языке, и из этого многоголосия сложится впечатляющая панорама мировой духовной музыки.

Где, когда, сколько: Кафедральный собор Св. Петра и Павла; 4 апреля; 1 600 - 3 900 руб.