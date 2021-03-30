В России выросло количество аварий из-за неисправного транспорта

На дорогах страны, по оперативным сведениям, число погибших в ДТП снизилось более чем на 800 человек. Удалось ли по итогам прошлого года достигнуть целевых показателей, предусмотренных национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги"?

Напомним, в соответствии с уточненным планом нацпроекта к 2024 году социальный риск от ДТП должен составлять 8,4 погибших на 100 тысяч населения, а к 2030 - 4 погибших.

Опасный регион

Но посмотрим на предварительные итоги. Количество аварий сократилось по сравнению с 2019 годом на 11,7 процента и составило 145073 ДТП. Число погибших в них снизилось на 4,9 процента и составило, как мы уже упоминали, 16 152 человека. Количество раненых снизилось на 13,2 процента и составило 183 040 человек. Это показатели по стране. Если рассматривать по регионам, то в пяти отмечен рост сразу всех показателей. Это республики Коми, Ингушетия, Хакасия, Новосибирская область и Чукотский автономный округ. В 24 регионах выросло только число погибших. Тут стоит заметить, что в прежние годы регионов, выделяющихся из общей статистики, было больше.

При этом показатели социального риска оказались выше прогнозных в 41 регионе. Это Алтай, Башкортостан, Калмыкия, Коми, Мордовия, Северная Осетия - Алания, Тыва, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская республики, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Астраханская, Брянская, Волгоградская, Вологодская, Иркутская, Калужская, Курганская, Ленинградская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Кемеровская область - Кузбасс, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа. Руководству этих регионов направлены материалы для принятия мер по снижению смертности.

Болезнь подкосила

Довольно болезненно на выполнении задач нацпроекта сказалась пандемия. Из-за этой напасти были сокращены объемы, а то и вовсе прекращено региональное финансирование мероприятий в области безопасности дорожного движения.

Снижение уровня доходов населения, рост цен привели к увеличению спроса на подержанные малобюджетные автомобили. Ну, и ожидаемо к сокращению расходов на их содержание и техническое обслуживание. Как следствие - рост ДТП по причине неисправности транспортных средств. В прошлом году зафиксировано 7658 таких аварий - на 13,7 процента больше, чем годом ранее. В них погибли 1223 человека, что на 10,5 процента больше, чем в 2019 году.

Так что реформа техосмотра подоспела как нельзя вовремя. Все-таки необходимо обеспечить реальную проверку технического состояния транспорта, выезжающего на дороги. Судя по статистике, рост аварий с таким транспортом зафиксирован в большинстве регионов России. Оно и неудивительно - из 62 миллионов машин более половины старше 14 лет.

Снижение уровня доходов населения, рост цен привели к увеличению спроса на подержанные автомобили, и к сокращению расходов на их техническое обслуживание. Как следствие - рост ДТП по причине неисправностей

Кстати, что касается количества автомобилей. В прошлом году в сравнении с предыдущим годом автопарк вырос на 980 тысяч машин. Впервые за последние несколько лет годовой прирост составил менее миллиона. И это при том, что в конце года спрос на автомобили был без преувеличения ажиотажным. Правда, ажиотаж был спровоцирован отложенным спросом. То есть в период пандемии у россиян просто не было возможности покупать автомобили. Поставки транспорта свернулись. А когда возможность появилась, на складах не хватило машин. Обусловленное карантинными мерами сокращение рынка в определенной мере также повлияло на ситуацию с аварийностью на дорогах России.

В этом году планируется приобрести более 4 тысяч патрульных автомобилей. Фото: ГУОБДД МВД России

Не пей за рулем

Одна из главных проблем любых дорог - нетрезвые водители. Методов борьбы с ними - огромное количество. Но, судя по статистике, они уже себя исчерпали. Количество аварий с участием нетрезвых водителей остается стабильным. В прошлом году аварий с такими водителями в Госавтоинспекции насчитали 15 552. Это на 1,3 процента меньше, чем годом ранее. Число погибших в ДТП с такими водителями увеличилось на 0,8 процента и составило 4347 человек.

Стабильным также остается выявление нетрезвых водителей на дороге еще до того, как они совершат смертельное ДТП. Всего было выявлено 550,7 тысячи тех, у кого опьянение было подтверждено, включая и тех, кто отказался от медосвидетельствования. Прирост составил 0,3 процента.

И даже количество водителей, попавшихся в руки инспекторов в нетрезвом виде повторно, остается на прежнем уровне. В прошлом году было возбуждено 68,4 тысячи уголовных дел за подобные нарушения, что практически на уровне года 2019-го.

А вот с теми, кто отказывается от медосвидетельствования, ситуация особая. Количество аварий с такими персонажами не снижается, но число погибших заметно выросло - на 13,6 процента. Всего в прошлом году в таких ДТП погибли 175 человек.

По всей видимости, тех мер воздействия, которые сейчас предусмотрены законодательством, уже недостаточно. Да, у нас предусмотрено суровое уголовное наказание за причинение тяжкого вреда здоровью или смерти при управлении автомобилем в пьяном состоянии. Но это не сдерживает таких водителей. Необходимо не допустить их до управления, до того, как трагедия произошла. Таким инструментом могла бы стать конфискация автомобиля у тех, кто попался дважды за рулем в нетрезвом виде.

Эта мера заложена в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, а также в проекте Процессуального КоАП. Точнее, в них прописывается возможность конфисковывать автомобиль у собственника по административной статье. А если сам водитель и есть этот собственник, то конфискация для него и так прописана. Но уже в Уголовном кодексе: пункт "г" части 1 статьи 104.1 УК - конфискация орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому.

Новый КоАП и Процессуальный КоАП сейчас активно дорабатываются межведомственной рабочей группой. В них предусмотрена ответственность собственника автомобиля за то, что автомобилем управляет нетрезвый водитель. Механизм предусматривается следующий: выявили на дороге нетрезвого водителя, он получил административное наказание в виде лишения прав на 1,5 - 2 года и штраф 30 тысяч рублей. В то же время по новой статье нового КоАП собственнику выносится предупреждение. Если водитель второй раз попадается в нетрезвом виде за рулем, он получает уголовное наказание по статье 264.1 УК, а у собственника автомобиля в административном порядке конфискуется машина. Как говорится, его предупреждали.

Также МВД планировало закупить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики. Количество алкоголя в выдохе они не покажут, не определят точно, сколько наркотического вещества содержится в крови водителя, но позволят подтвердить подозрения инспектора. Они станут объективным основанием для направления водителя на медосвидетельствование. Чтобы начать использовать такие приборы, необходимо изменить правила освидетельствования водителей, и проект таких изменений разработан.

Вооружились приборами и укладками

Впрочем, отсутствие закупки индикаторов практически не повлияло на план по оснащению ГИБДД различной техникой. Подразделения Госавтоинспекции в субъектах оснащены патрульными автомобилями. Всего было поставлено 4326 машин. Эти машины отличаются улучшенными динамическими характеристиками. И это оправданно, так как они должны составить реальную конкуренцию нарушителям и преступникам, которые пользуются мощными машинами. Погони на наших дорогах - далеко не редкость. Кроме того, новые патрульные автомобили отличаются повышенной энергообеспеченностью. Ведь им приходится поддерживать работоспособность многочисленного бортового оборудования: видеорегистраторов, обеспечивающих съемку того, что происходит снаружи автомобиля, и одновременно того, что делается внутри, в салоне, а еще громкоговорители, спецсигналы и прочие радиостанции. Поэтому в новых патрульных автомобилях усилена проводка и установлено по два аккумулятора.

Также Госавтоинспекция получила на вооружение 2362 единицы специальных технических средств контроля за безопасностью эксплуатации дорог и 1501 прибор контроля безопасности транспортных средств. Так, для контроля за дорогами приобретены приборы, позволяющие установить их уклон, коэффициент сцепления шин с покрытием. А также приборы, позволяющие проверить уровень освещенности участка дороги, и приборы, с помощью которых определяется степень отражения света дорожными знаками - соответствует ли она требованиям.

"Повышенное внимание нужно уделить соблюдению требований к перевозкам пассажиров. В прошлом году более чем в полтора раза возросло количество ДТП, совершенных водителями такси", - отметил президент на коллегии МВД

В этом году планируется приобретение не менее 4 тысяч патрульных автомобилей, 2 тысяч приборов контроля эксплуатационного состояния автомобильных дорог и 1,25 тысяч устройств для проверки состояния транспортных средств. Также планируется закупить около 4 тысяч укладок для оказания помощи пострадавшим в ДТП.

Следует пояснить, что медицинская укладка - это не стандартная автомобильная аптечка, а серьезный набор средств для оказания первой помощи, способных поддержать жизнедеятельность пострадавшего в ДТП до того, как он будет передан в руки врачей. Словом, то, что поможет сохранить человеку жизнь, особенно в ситуациях, когда счет идет на минуты.

Медицинская укладка - это набор средств для оказания первой помощи. Фото: ГУОБДД МВД России

Цели поставлены

С 1 января этого года изменилась не только методика подсчета погибших в ДТП, но и появились новые целевые показатели федерального проекта "Безопасность дорожного движения". Так, вводится еще один основной показатель - "Удовлетворенность безопасностью дорожного движения". Известно, что оцениваться он будет на основании опросов населения.

Также вводится новый дополнительный показатель - транспортный риск. Это количество погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств.

Как пояснили в Госавтоинспекции, отличительная черта новых показателей - их ориентирование на 2030 год, а также на общественно значимый результат по достижению цели сохранения населения, здоровья и благополучия людей и обеспечения комфортной и безопасной среды для жизни. В связи с расширением целей и горизонтов федерального проекта увеличен перечень мероприятий, необходимых для обеспечения устойчивого снижения смертности в результате ДТП.

Из нового - это мероприятия, связанные с совершенствованием организации дорожного движения, минимизацией рисков столкновений и опрокидываний транспортных средств, наездов на транспортные средства и пешеходов.

Напомним, что уже давно обсуждается необходимость того, чтобы проекты организации дорожного движения согласовывали с ГИБДД. Некоторые местные власти и сейчас так поступают. Ведь зачастую ДТП, в том числе со смертельным исходом, случаются из-за неправильной организации дорожного движения. Дорога должна быть видна водителю. Она должна быть ему понятна. И, да, она должна прощать ошибки.

В зоне особого внимания - уровень технического состояния транспортных средств, их активная и пассивная безопасность. И, конечно, будет развиваться система оказания помощи пострадавшим в ДТП.

Кстати, о необходимости более тщательно следить за оказанием экстренной медицинской помощи и эвакуацией пострадавших с мест ДТП говорил на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации и президент Владимир Путин. Выступая на коллегии, президент заявил, что "повышенное внимание нужно уделить соблюдению требований к перевозкам пассажиров. Да, с автобусными перевозками в прошлом году наметились некоторые положительные сдвиги, но при этом более чем в полтора раза возросло количество ДТП, совершенных водителями такси. Число погибших при этом увеличилось более чем на треть, раненых - в полтора раза". Отдельно президент отметил необходимость следить за подготовкой водителей и призвал сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, беспощадной борьбе с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима.

Правильная организация дорожного движения требуется даже при проведении дорожных работ. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".