В Saxo Bank предсказали будущее курса рубля и цен на нефть

В датском Saxo Bank ожидают, что в ближайшие месяцы цены на нефть могут вырасти, а курс рубля, напротив, снизиться. Что же касается перспектив мировой экономики, то дни веры в то, что она может возродиться за счет кредитования с помощью изменения цены денег, расчета на банковскую систему и фокуса на простой финансовой стабильности, похоже, сочтены. Об этом говорится в экономическом прогнозе Saxo Bank на второй квартал 2021 года (есть в распоряжении "Российской газеты").

Что будет с российской экономикой

Во втором квартале 2021 года сырьевой сектор продолжит расти, поэтому недрагоценные металлы и энергоресурсы должны поднять российский ВВП и положительно сказаться на бюджете, полагают в банке. К концу июня цена на нефть марки Brent может зафиксироваться в районе 68 долларов за баррель, цена на золото - в районе 1850 долларов за тройскую унцию, прогнозирует глава стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

Однако премия за геополитический риск для России, скорее всего, продолжит расти, что ведет к ослаблению рубля и потенциально меньшей доступности финансирования на западных рынках. По мнению Стина Якобсена, главного экономиста и директора по инвестициям Saxo Bank, положительные факторы перевесят, так как в мире ощущается нехватка энергоносителей и сырья. Причем речь идет не только о 2021 годе, но и обо всем периоде увеличения бюджетных трат на борьбу с неравенством, "зеленую" трансформацию экономики и развитие инфраструктуры. В совокупности это будет означать поддержку для экономики, незначительное ослабление рубля и увеличение общей премии за риск для российских активов.

По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, к середине 2021 года валюта США вырастет к российской (за доллар будут давать 80 рублей), как и европейская - рубль снизится до отметки в 96 рублей за евро. Давление на рубль также могут оказать повышенная волатильность на финансовых рынках и угроза новых санкций со стороны США, считают в Saxo Bank. По мнению Харди, текущий расклад в российской экономике говорит о том, что Банк России может пойти на повышение ключевой ставки до 5,5% годовых уже во втором квартале (сейчас она составляет 4,5%, первое с 2018 года повышение ставки ЦБ провел в марте).

Что будет с мировой экономикой

"Мы переживаем силовое смещение внимания политиков с финансовой стабильности на социальную стабильность. Проще говоря, новая мантра - печатать и тратить как можно больше денег, пока ключевые ставки и инфляция находятся на низком уровне. На первый взгляд, это кажется очень простым, но мы должны задуматься о последствиях этой новой политики, например, о риске галопирующей инфляции", - подчеркивает Якобсен.

Онлайн-мир смог вырасти на основе физического мира, который его обеспечивает, но теперь многие из попутных ветров меняются, считают в Saxo Bank. "Повышение процентных ставок, вероятно, приведет к корректировке в сторону понижения стоимости акций в наиболее спекулятивных сегментах роста, таких как акции-пузыри, а инфляция выше 3,8% - плохая новость для реальной доходности акций. Инвесторы могут захотеть увеличить свои позиции в сырьевом секторе и высококачественных компаниях с низким уровнем долга", - говорится в прогнозе.

Рост цен на сырьевые товары стал заметно более синхронным во всех трех секторах: энергетике, металлургии и сельском хозяйстве, при этом остается перспектива нового сырьевого суперцикла. Однако краткосрочная перспектива может стать более сложной, поскольку "бумажные" инвестиции подвержены снижению аппетита к риску, распространяющемуся из-за недавнего повышения доходности облигаций, отмечают в банке.

Как ожидают прогнозисты, в ближайшие месяцы цена на нефть будет расти и дальше, но существует риск того, что жесткое ралли, обусловленное предложением, а не спросом, может замедлить рост. "Между тем перспективы роста инфляции в ближайшие месяцы, похоже, поддержат как золото, так и серебро. Спрос на медь, вероятно, останется высоким в связи с ускорением процесса декарбонизации. Единственная область, где ралли может охладиться, - это сельское хозяйство, поскольку мы вступаем в посевной и вегетационный период в северном полушарии", - отмечается в прогнозе.

Во втором квартале доллар США, вероятно, снова развернется вниз, даже если волатильность сохранится, а фунт стерлингов может продолжить бурный рост, которым он обладал в первом квартале, ожидают в Saxo Bank. Однако благоприятный климат от успехов ранней вакцинации замедлится в относительном выражении, а проблемы после Brexit останутся. "Если глобальная экономика восстановится благодаря вакцинации во втором квартале, как мы и надеялись, тогда мы будем стремиться покупать связанные с нефтью валюты, такие как норвежские кроны и канадские доллары. Что касается Азии, то реальная доходность, вероятно, окажется выше, поскольку Китай сохраняет свою валюту сильной и стабильной по сравнению с долларом США. Но, если мировая доходность и сырьевые товары будут продолжать расти быстрыми темпами, для йены (и евро) такого роста не предвидится", - полагают прогнозисты банка.

В декабре Saxo Bank также представлял традиционные "шокирующие" прогнозы на 2021 год. В банке оговариваются, что это не официальные рыночные прогнозы, а попытка оценить риски маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых финансовые рынки может накрыть весьма мощной ударной волной. Так, в банке ожидали в том числе уничтожения фейковых новостей с помощью блокчейна, "покупку" Кипра компанией Amazon и негативного влияния успешной вакцинации от COVID-19 на состояние крупного бизнеса.