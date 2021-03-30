Владимир Путин: Нет ничего важнее укрепления гражданской идентичности

Литература народов и русский язык

Во вторник Владимир Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям, ключевой темой стал вопрос об укреплении общероссийской гражданской идентичности. "Нет ничего важнее для нашей страны, для любой страны", - подчеркнул президент, отметив проблемы в этой ключевой сфере и в Америке, и в Европе.

В самом начале Владимир Путин оценил важную работу вице-президента Российского книжного союза Владимира Григорьева, а также главного редактора и гендиректора "Объединенного гуманитарного издательства" Максима Амелина и Дмитрия Ицковича. "Они создали уникальный инновационный издательский проект - многоязычную антологию современной литературы народов России - и стали лауреатами премии за вклад в укрепление единства российской нации", - подчеркнул он. С 1 марта стартовал новый этап приема документов на соискание этой премии, и Путин сообщил, что решил увеличить ее размер до 5 млн рублей.

Президент поблагодарил собравшихся за участие в подготовке и принятии поправок к Конституции. В Основном Законе закреплены и ключевые ориентиры государственной национальной политики. "Это укрепление единства народа России, обеспечение межнационального согласия, сбережение этнокультурного и языкового многообразия страны", - перечислил он.

Все нормы обновленной Конституции получат развитие в законах, и работа уже идет. Так, правительство готовит концепцию государственной языковой политики, в ней особое место отведено русскому языку. До конца года Госдума в третьем чтении собирается принять поправки в Закон "О языках народов РФ". В нем будет отражена ответственность государства за сохранение родных языков народов страны.

Страна у нас всех одна - большая Россия

"Для успешного решения задач, которые стоят сегодня перед нашей страной, важны не только эффективная экономика и компетентное управление", - заявил президент. Для России решающее значение имеют солидарность людей, чувство сопричастности к судьбе Отечества, ответственности за его настоящее и за будущее - "то, что принято называть общероссийской идентичностью, гражданским самосознанием", сказал Путин. В ряде государств гражданская и этническая идентичности часто воспринимаются как конкуренты, заметил он, назвав такой подход абсолютно некорректным, а для России - "абсолютно неприемлемым". "Человек может принадлежать к той или иной этнической группе, но страна у нас у всех одна - большая Россия", - пояснил президент.

"В основе большинства "горячих точек", которые полыхают сейчас на карте мира, экономические и политические причины... Но для разжигания конфликтов провоцируют, как правило, межнациональную и религиозную нетерпимость", - продолжил Путин. "Мы в России не должны допустить, не допустим ни агрессивной, неуважительной по отношению к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности, не допустим переносов на нашу землю любых зарубежных конфликтов подобного рода", - подчеркнул он.

Доля детей мигрантов в российских школах должна быть такой, чтобы можно было адаптировать их к языковой и культурной среде

В России годами проживают трудовые мигранты из других стран, которые "так или иначе вовлечены в те процессы, которые происходят на их родине", также отметил президент. Он подчеркнул, что нельзя мириться с попытками переносить проблемы соседних государств, связанные с территориальными спорами, с межэтническими вопросами, на территорию России. И здесь правоохранительные органы и вообще органы власти действовали "в высшей степени аккуратно, спокойно и с уважением". "Но решили эту проблему, и хочу еще раз это сказать и подчеркнуть: все подобные попытки - и сегодня, и в будущем, - безусловно, будут пресекаться", - подчеркнул Путин. Он заявил, что представители общественных национальных организаций в России должны это понимать и не терять чувство ответственности перед страной, в которой живут.

Свыше 80 процентов граждан России положительно оценивают состояние межнациональных отношений. Но эти вопросы требуют постоянной, каждодневной работы, указал Путин. При этом они всегда были для людей очень личной, чрезвычайно чувствительной сферой. Поэтому внимание к реализации национальной политики, особенно на местах, должно быть пристальным и постоянным, а действия - максимально деликатными, тактичными, корректными, подчеркнул он.

Право на перепись: пресекать любые попытки давления

Это важно в связи с предстоящей Всероссийской переписью, которая проводится раз в 10 лет и дает наиболее полную картину о численности больших и малых народов. И картина эта должна быть абсолютно объективной, заявил Путин. Насколько корректно будут собраны необходимые данные, настолько получится более точно формулировать задачи и цели национального развития, заметил он.

Президент поручил Федеральной службе статистики вместе с Генпрокуратурой обеспечить соблюдение конституционного права людей на свободное волеизъявление при определении своей национальности. Необходимо жестко пресекать здесь любые попытки давления, тем более дискриминации по этническим признакам. "Деление на "чужих" и "своих" не лучший пример для подрастающих поколений", - заявил президент.

Гражданское самосознание, как и патриотизм, не дается при рождении, а формируется поступками взрослых, моделями поведения и образами, которые транслируют СМИ, всей общественной средой: культурой, наукой, образованием. "Все это наравне с традициями семьи вносит свой вклад в воспитание молодежи", - подытожил Путин.

Нацпроект "Туризм": Родина и море

Чтобы любить свою Родину, молодые поколения должны ее знать во всем многообразии природы и географии, истории, культур, традиций народов. Президент надеется, что этому поспособствует нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Он поддержал предложение предусмотреть в нем меры по развитию этнокультурного туризма.

"Россия обладает самобытным, уникальным наследием наших народов", - сказал Путин. Все это общее богатство, и оно должно быть доступно каждому жителю, каждому гражданину страны, всем, кто живет в России.

Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что граждане России в целом мало ездят по стране, а этнокультурный туризм и вовсе составляет не более 10 процентов от общего объема поездок. По ее убеждению, "этнику" можно интегрировать практически в любой тип поездки: от деловой до путешествия на море.

"С учетом эпидемиологических ограничений лучше путешествия по родной стране - а у нас ситуация на данный момент гораздо лучше, чем во многих традиционных странах, куда наши туристы с удовольствием ездят, да и посмотреть у нас есть что", - прокомментировал Путин.

"Безусловно, нужно не просто говорить, а создавать инфраструктуру, чтобы люди получали удовольствие не только от природы, но и от того, что видят вокруг себя, какими транспортными средствами пользуются, как организовано питание и так далее. Безусловно, будем развивать это направление", - заверил президент.

Чужих детей не бывает

О языковой адаптации мигрантов докладывал министр просвещения Сергей Кравцов. В страны постсоветского пространства направлены российские учителя, они знакомят с ценностями нашей страны школьников и своих коллег. Речь идет не только о Таджикистане и Киргизии, но, например, и о Сербии. В детские оздоровительные лагеря приезжают тысячи ребят из-за рубежа, и русский язык их объединяет. До полутора тысяч иностранных школьников ежегодно будут учиться в России в рамках образовательных обменов, сообщил министр.

Дети мигрантов поступают в российские школы на общих основаниях, открыты центры обучения русскому языку. Готовится комплексная система оценки индивидуальных образовательных потребностей таких ребятишек. Через адаптацию детей происходит адаптация их родителей, подчеркнул Кравцов.

Путин заметил, что в некоторых европейских странах и в США, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, жители забирают своих детей. "Образуются школы, которые фактически на сто процентов укомплектованы только детьми мигрантов, и это большая проблема", - констатировал он. "Нам нужно иметь в виду эту практику и ни в коем случае не допустить в России развития событий подобного рода", - предостерег президент.

Готовых рецептов нет, но "совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой и культурной среде", поставил задачу Путин. "И для них это будет на пользу, и, соответственно, не будет задевать наши семьи, создавать проблем для образовательных учреждений", - считает он. Проблема не такая острая, как в некоторых европейских странах в связи с неконтролируемым наплывом мигрантов, но надо это иметь в виду, указал президент.

В многонациональной России нет и никогда не было чужих детей, заявила глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. По ее словам, сегодня в российских школах учатся 140 тысяч детей мигрантов. Она предложила создать единую систему учета детей мигрантов, единую базу данных. "Поскольку речь идет о будущих гражданах нашей великой страны", - добавила она. Еще одно предложение - образовать единый федеральный орган по семейной политике - но не создавать новый, а наделить функциями существующее ведомство. "Чтобы все семьи с детьми были в его зоне внимания", - уточнила сенатор. "Я пометил то, что вы говорили. Все интересно. Думаю, в перечне поручений мы это отметим", - прокомментировал Путин.

Президент указал внести в список поручений необходимость принять дополнительные меры по адаптации детей мигрантов, поддержать создаваемые этнокультурные парки и проработать предложение по созданию Национального центра истории Великой Отечественной войны. "Интерес людей к этому огромный", - считает Путин. В ходе Великой Отечественной почти 70 процентов совокупных потерь пришлось на сегодняшнюю Россию, заметил президент. В каждой семье есть гордость за своих предков.