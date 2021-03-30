Выгодно ли отправить свое авто к месту отдыха поездом

До начала летнего туристического сезона, который в этом году стартует 1 мая, еще месяц. Но автопутешественники уже планируют отдых. Чтобы не ехать за рулем через полстраны, железнодорожники предлагают перевезти автомобиль на поезде. Сэкономить деньги так вряд ли получится, зато можно сэкономить силы.

С 16 марта специальные вагоны-автомобилевозы пошли в Крым в составе поездов "Таврия" по маршруту Москва - Симферополь и обратно. Отправить можно и легковые автомобили, и мотоциклы.

"Сейчас принимаются заявки на оформление транспортировки авто- и мототранспорта на сайте компании-перевозчика", - пояснили "РГ" в компании "Гранд Сервис Экспресс". Преимущество в том, что не нужно тратить силы на поездку на длительное расстояние, можно спокойно наслаждаться путешествием в поезде, пока автомобиль едет в пункт назначения, говорят в компании.

Перевозка автотранспорта в автомобилевозах стоит от 35 тысяч рублей, а мотоциклов - от 15 тысяч рублей. Правда, если ехать своим ходом, расходы на дорогу могут быть те же самые или даже меньше. Например, на пути из Москвы в Крым придется останавливаться на ночлег скорее всего два, а может быть, и три раза. При стоимости семейного номера в гостиницах в среднем пять-шесть тысяч в сутки нужно будет заплатить примерно 10-15 тысяч рублей. К этому стоит добавить расходы на бензин, оплату проезда по платным участкам автодорог, например трассы "Дон", то есть еще не менее 10 тысяч рублей. В итоге с питанием получится около тех же 30 тысяч рублей. В случае путешествия поездом еще нужно оплатить билеты.

Но автомобилевозы все же нужны для спокойного путешествия. В "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) рассказали "РГ", что отправить автомобиль поездом можно из Москвы и Санкт-Петербурга в Адлер, из Москвы - в Казань, Ростов-на-Дону, в Самару, Санкт-Петербург, а также из Казани в Адлер и Ростов-на-Дону, а из Санкт-Петербурга - в Воркуту и обратно. География довольно обширная, значит, спрос есть. По данным ФПК, с начала марта 2021 года к перевозке было оформлено 453 транспортных средства. "Если сравнивать с показателями марта 2019 года, то уже сейчас мы фиксируем почти 30%-ный рост", - говорят в компании. Высокий спрос прогнозируют и на летний период.

Отправить автомобиль можно не только тем же поездом, которым путешественник поедет сам. Получить автомобиль может и другой человек, предъявив документы. Но все же такие услуги больше всего будут востребованы автотуристами.

В 2020 году автопутешествия приобрели особую популярность. В этом году ожидается дальнейший рост спроса на этого вида туризм, рассказывает президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев. Уже в апреле многие готовятся поехать по маршрутам. У жителей Москвы и Санкт-Петербурга часто возникают вопросы, можно ли взять в аренду, например, в Сибири автомобиль или автодом, чтобы проехать по Чуйскому тракту, говорит он. Путешественники хотели бы долететь до места поездки, а там спокойно исследовать регион на автомобиле. Автомобилевозы могут быть еще одним вариантом организации автопутешествия.