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30.03.2021 21:17
Рубрика: Туризм

Выгодно ли отправить свое авто к месту отдыха поездом

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 68 (8419)
До начала летнего туристического сезона, который в этом году стартует 1 мая, еще месяц. Но автопутешественники уже планируют отдых. Чтобы не ехать за рулем через полстраны, железнодорожники предлагают перевезти автомобиль на поезде. Сэкономить деньги так вряд ли получится, зато можно сэкономить силы.
Отправив автомобиль на поезде к месту отдыха, можно сохранить силы и хорошее настроение. Фото: iStock Отправив автомобиль на поезде к месту отдыха, можно сохранить силы и хорошее настроение. Фото: iStock
Отправив автомобиль на поезде к месту отдыха, можно сохранить силы и хорошее настроение. Фото: iStock

С 16 марта специальные вагоны-автомобилевозы пошли в Крым в составе поездов "Таврия" по маршруту Москва - Симферополь и обратно. Отправить можно и легковые автомобили, и мотоциклы.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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"Сейчас принимаются заявки на оформление транспортировки авто- и мототранспорта на сайте компании-перевозчика", - пояснили "РГ" в компании "Гранд Сервис Экспресс". Преимущество в том, что не нужно тратить силы на поездку на длительное расстояние, можно спокойно наслаждаться путешествием в поезде, пока автомобиль едет в пункт назначения, говорят в компании.

Перевозка автотранспорта в автомобилевозах стоит от 35 тысяч рублей, а мотоциклов - от 15 тысяч рублей. Правда, если ехать своим ходом, расходы на дорогу могут быть те же самые или даже меньше. Например, на пути из Москвы в Крым придется останавливаться на ночлег скорее всего два, а может быть, и три раза. При стоимости семейного номера в гостиницах в среднем пять-шесть тысяч в сутки нужно будет заплатить примерно 10-15 тысяч рублей. К этому стоит добавить расходы на бензин, оплату проезда по платным участкам автодорог, например трассы "Дон", то есть еще не менее 10 тысяч рублей. В итоге с питанием получится около тех же 30 тысяч рублей. В случае путешествия поездом еще нужно оплатить билеты.

Но автомобилевозы все же нужны для спокойного путешествия. В "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) рассказали "РГ", что отправить автомобиль поездом можно из Москвы и Санкт-Петербурга в Адлер, из Москвы - в Казань, Ростов-на-Дону, в Самару, Санкт-Петербург, а также из Казани в Адлер и Ростов-на-Дону, а из Санкт-Петербурга - в Воркуту и обратно. География довольно обширная, значит, спрос есть. По данным ФПК, с начала марта 2021 года к перевозке было оформлено 453 транспортных средства. "Если сравнивать с показателями марта 2019 года, то уже сейчас мы фиксируем почти 30%-ный рост", - говорят в компании. Высокий спрос прогнозируют и на летний период.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Отправить автомобиль можно не только тем же поездом, которым путешественник поедет сам. Получить автомобиль может и другой человек, предъявив документы. Но все же такие услуги больше всего будут востребованы автотуристами.

В 2020 году автопутешествия приобрели особую популярность. В этом году ожидается дальнейший рост спроса на этого вида туризм, рассказывает президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев. Уже в апреле многие готовятся поехать по маршрутам. У жителей Москвы и Санкт-Петербурга часто возникают вопросы, можно ли взять в аренду, например, в Сибири автомобиль или автодом, чтобы проехать по Чуйскому тракту, говорит он. Путешественники хотели бы долететь до места поездки, а там спокойно исследовать регион на автомобиле. Автомобилевозы могут быть еще одним вариантом организации автопутешествия.