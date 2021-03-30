Вышел новый крупный патч для Cyberpunk 2077. Игроки снова недовольны

Студия CD Projekt RED объявила о выпуске долгожданного патча 1.2, который должен исправить большинство проблем многострадальной игры Cyberpunk 2077.

Вес заплатки составляет 33 Гб на ПК и около 40 Гб на консолях - примерно половину от общего объема игры.

Доверия геймеров польским разработчикам, судя по комментариям, вернуть пока не получилось - пользователи активно делятся мемами и шутками про технические проблемы проекта.

Кроме того, на YouTube опубликовано видео, на котором наглядно показано, что проблема с внезапно возникающими за спиной протагониста полицейскими так и не была решена в свежем обновлении. Теперь они без стеснения материализуются из воздуха прямо на глазах игрока.