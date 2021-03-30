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Вышел трейлер мультсериала "Бракованная партия" по "Звездным войнам"

Новости
    30.03.2021, 20:10
Текст:   Богдан Бобров

На YouTube опубликован первый полноценный трейлер нового мультсериала "Звёздные войны: Бракованная партия", а в Instagram размещен официальный постер.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый трейлер царьпанк-фэнтези "Тень и кость"

Проект расскажет историю отряда из пяти модифицированных улучшенных бойцов, впервые представленных в "Войнах клонов", после падения Республики.

В кадре также появляется Со Геррера - его более молодая и пока еще не совсем "поехавшая" версия, нежели та, что была исполнена Форестом Уитакером в киноленте "Изгой-один".

Дейв Филони - "отец" анимационных "Войн клонов" - приставлен к мультсериалу исполнительным продюсером.

Премьера шоу назначена на 4 мая на онлайн-платформе Disney+, продолжительность дебютного эпизода составит 70 минут.

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