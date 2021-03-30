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30.03.2021 20:17
Рубрика: Digital

Публичное дело каждого

Зачем WhatsApp передает данные о пользователях в Facebook и насколько это опасно
Текст: Антон Благовещенский
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8418)
С начала года мир лихорадит: WhatsApp собирается передавать соцсети Facebook больше пользовательских данных, чем раньше. Этот набор включает в себя номер мобильного телефона, IP-адрес, сведения о транзакциях и другую информацию.
Отказаться от новых правил использования мессенджера WhatsApp нельзя. Фото: gettyimages Отказаться от новых правил использования мессенджера WhatsApp нельзя. Фото: gettyimages
Отказаться от новых правил использования мессенджера WhatsApp нельзя. Фото: gettyimages

Отказаться от этого предложения нельзя - в противном случае WhatsApp предупреждал, что возможности учетной записи будут сильно ограничены. Говоря проще, полноценно пользоваться мессенджером, не согласившись на передачу личных данных Facebook, невозможно.

Фото: istock
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Шумная реакция общественности заставила WhatsApp отложить введение новых правил - изначально они должны были вступить в силу 8 февраля, теперь срок сдвинут на 15 мая. Однако вносить какие-либо изменения в правила компания не собирается.

Масла в огонь сомнений подлили эксперты, которые заметили, что резервная копия пользовательской переписки хранится в личном облачном хранилище самого пользователя - Google Drive или Apple iCloud - и этот файл не защищен паролем. Это дало дополнительный повод усомниться в безопасности использования WhatsApp.

В целом хранение бэкапов (резервных копий) переписки в облачных хранилищах полезно для пользователей, однако им нужно соблюдать базовые правила безопасности, уверен Алексей Кубарев, руководитель группы развития бизнеса центра продуктов Solar Dozor компании "Ростелеком-Солар".

"Переписка WhatsApp хранится на серверах компании в зашифрованном виде. Конечно, пользователь самостоятельно может сделать бэкап своей переписки в такие хранилище, как iCloud или Google Drive, но, думаю, так делают единицы, - говорит он. - Вопрос обеспечения защиты данных в этих хранилищах лежит уже на плечах Apple и Google".

Расширение списка информации, которая будет передана из WhatsApp в материнскую компанию Facebook, может быть связано с монетизацией мессенджера, полагает Алексей Горелкин, генеральный директор компании по противодействию фишинговым атакам Phishman. По его словам, WhatsApp был приобретен несколько лет назад, но дохода не приносит. "Получить с него деньги можно, добавив в таргетинг Facebook пользователей WhatsApp. Почему бы не использовать для реализации этой функциональности архивы чатов? - рассуждает он. - Скорее всего, данные для такого таргетинга будут обезличенными. То есть соцсеть не будет знать, что анализирует чат конкретного Михаила Петрова. Для нее это будет переписка семейного мужчины 35 лет, который живет в Москве и который интересуется обустройством дачи, ремонтом автомобиля, покупкой телевизора и отдыхом на море". Исходя из этих данных пользователю можно показывать наиболее подходящую ему рекламу.

"Крупные компании стремятся создавать экосистему продуктов и сервисов, внутри которой пользователь мог бы потратить максимальное количество своих финансовых средств, - полагает Кубарев. - Так делают многие высокотехнологичные банки, и передача данных от одного сервиса к другому в рамках одного владельца сервисов - это нормально. Уверен, что эта процедура прописана в пользовательских соглашениях, которые никто не читает".

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