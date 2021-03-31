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31.03.2021 18:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ продолжает подготовку к переносу производства Lada Niva Travel

Текст: Константин Руссов

Ожидается, что в будущем сборка Lada Niva Travel будет осуществляться на линии выпуска Niva Legend, а мощности "Lada Запад Тольятти" могут отдать под производство Renault Duster или других моделей на платформах Альянса.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Сегодня, 31 марта 2021 года, по "нитке" сборочно-кузовного производства, где выпускается Lada Niva Legend, в очередной раз прогнали кузов Niva Travel. Об этом сообщает группа Avtograd News. По данным источника, все проблемы, выявленные ранее, были устранены, и сегодняшний прогон прошёл без замечаний.

Также отмечается, что часть персонала "Lada Запад Тольятти" проходит обучение на линии сборки Niva Legend, а сотрудники, занятые в производстве "Легенды", обучаются на конвейере "ЛЗТ".

Старт продаж Lada Niva Travel состоялся 9 февраля 2021 года. Внедорожник оснащён 80-сильным двигателем 1.7 литра, 5-ступенчатой МКП и системой полного привода с блокировкой межосевого дифференциала. Цена на модель в настоящее время стартует от 762 900 рублей, купить Niva Travel в максимальной комплектации можно начиная от 920 900 рублей.

#Lada