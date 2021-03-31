Словаки чаще наших футболистов выигрывали силовые единоборства и вступали в борьбу. Фото: AP

Как показывает старт квалификации, в большинстве групп борьба за выход на первенство планеты будет вестись до самого конца. Фавориты порой теряют очки, аутсайдеры научились как минимум бороться с грандами, а порой и вовсе отбирать у них очки.

Взять хотя бы группу, в которой выступает российская сборная. За три тура в ней было сразу несколько сенсаций: Словения обыгрывает Хорватию, а затем уступает Кипру. Словакия вымучивает ничью на своем поле с Мальтой, уступая по ходу встречи 0:2, а до того не смогла одолеть Кипр (0:0).

До визита в Трнаву максимум очков в группе "Н" набрала только одна сборная - России. Не показав яркой игры, тем не менее подопечные Станислава Черчесова победили сначала мальтийцев (3:1), а затем и Словению (2:1). В случае успешного результата в Словакии наши футболисты могли закрепиться в роли лидера, но произошла осечка.

И ведь не сказать, что словаки были лучше. Во втором тайме при счете 0:1 россияне много атаковали, создавали моменты. После гола Марио Фернандеса казалось, скорее, гости будут ближе к победе, чем хозяева. Но одна опасная атака, индивидуальные действия бывшего полузащитника "Зенита" Роберта Мака и его неотразимый удар в ближний угол перечеркнули все усилия команды Черчесова.

- Мы готовились к матчу, знали, чем хороши словаки, что они сильны на стандартах. К сожалению, пропустили гол с углового, и сопернику стало легче. Они могли отойти назад и действовать на контратаках. После перерыва мы поменяли систему, забили великолепный мяч, оказывали давление, но еще раз ошиблись в обороне и поплатились за это. Как я уже вчера сказал - на нашем уровне простых встреч не бывает, многое решают нюансы. Словаки оказались удачливее в некоторых вещах, - прокомментировал поражение в Словакии главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Словаки нанесли россиянам первое поражение в квалификации

И вот на паузу, которая в отборочном цикле растянется до сентября, мы уходим не лидерами в группе, а вторыми: на первое место поднялась Хорватия, которая разгромила дома Мальту (3:0). В активе "шашечных" шесть очков, как и у России, но представители Балкан опережают нас по дополнительным показателям. К слову, именно с Хорватией наша сборная проведет следующий матч в квалификации (1 сентября).

Своими впечатлениями от игры россиян с "РГ" поделился бывший форвард нашей сборной и "Локомотива", участник чемпионата Европы-2004 Дмитрий Булыкин.

Как вам мартовский цикл игр сборной?

Дмитрий Булыкин: С одной стороны, жаль, что не удалось выполнить задачу-максимум и взять все девять очков. С другой - посмотрите, как складываются матчи в нашей группе. Все теряют очки, все оступаются. Так что с этой точки зрения можно расценивать выступление нашей сборной как хорошее. Самое главное, добиться цели - выйти на чемпионат мира. Если будет результат, будет меньше вопросов по игре. Все мы понимаем, что будут и поражения, и ничьи, но важнее всего выполнить поставленную задачу.

Выходит, в отборочном цикле не так уж и важна сама игра?

Дмитрий Булыкин: Если есть результат - на игру можно сделать скидку. И я вообще считаю, что сборная показала хороший футбол. Все бились, старались. Все говорили про плохую игру с Мальтой, но такие команды как Мальта и Люксембург уже давно научились играть. А так да, в отборочном цикле важен результат, речь ведь идет не о товарищеских матчах.

Не показалось, что со Словакией не было скоростей?

Дмитрий Булыкин: Я бы так не сказал. Может, в концовке можно было поактивнее доставлять мячи на Дзюбу и Соболева, чего я не увидел. К примеру, в том же английском чемпионате, когда команда проигрывает, идут навес за навесом, и защитники порой под таким давлением сами срезают мячи в свои ворота. А что касается матча со Словакией, если кто-то из ребят и уставал, тренерский штаб делал замены.

Черчесов сказал, что словакам в какой-то степени повезло. Согласны?

Дмитрий Булыкин: Есть такое. Первый гол легко пропустили со стандарта, наши защитники зачем-то держали друг друга. В эпизоде со вторым мячом то ли потеряли концентрацию, то ли подустали, но пропустили из-за собственных ошибок.

Обратная замена Мостового, причем его во второй раз меняют по ходу матчей сборной, может ударить по уверенности и психологии Андрея?

Дмитрий Булыкин: Разные ситуации бывают. Наверняка тренер объяснил ему, зачем так сделал. Нужно было в концовке выпускать второго форварда, и выбор Черчесова пал на Мостового. Это просто тактика. Вот если бы ситуация не предвещала такого, и его бы просто заменили спустя 20-30 минут после выхода на замену - это обидно и может ударить по самолюбию. Но здесь все было иначе.

Хорватия еле обыгрывает Кипр, Мальта вырывает очки в матче со Словакией. Это топ-сборные не в форме или все научились играть?

Дмитрий Булыкин: Все научились играть - это раз. Второе - сложный график, который есть у сборников. У них нет времени на отдых. Здесь все накладывается. Некоторые с микротравмами выходят на поле, не до конца готовые. Много нюансов.

Допускаете, что у России могут возникнуть проблемы с выходом из группы?

Дмитрий Булыкин: У всех будут проблемы, даже у хорватов. Группа ровная. Кто лучше всех себя проявит, у кого будет больше желания, кому больше повезет - тот и пробьется на чемпионат мира.