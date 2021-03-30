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30.03.2021 23:54
Рубрика: Спорт

Сборная России проиграла Словакии в отборочном матче ЧМ-2022

Текст: Максим Домчев
Сборная России в гостях проиграла команде Словакии в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со счетом 1:2.

Команды подошли к этому матчу в разном настроении. Сборная России в двух стартовых турах набрала максимальное количество очков, переиграв на выезде Мальту и дома Словению. Успехи словаков были куда скромнее - нулевая ничья на Кипре против местной команды и непростая домашняя игра с Мальтой, где словаки с трудом отыгрались со счета 0:2.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не делать никаких изменений в стартовом составе по сравнению с последним матчей. Наставник словаков после двух матчей сетовал на слабую игру в нападении, поэтому его команда с первых минут много прессинговала и старалась не давать играть сопернику.

За первый тайм у ворот хозяев практически не было ни одного момента. Словаки тоже нечасто тревожили Антона Шунина, но после углового в конце первого тайма вышли вперед. Марио Фернандес и Георгий Джикия перепутали друг друга с соперниками и не смогли помешать игроку миланского "Интера" Милану Шкриньяру головой расстрелять ворота Шунина.

В перерыве Черчесов заменил Юрия Жиркова на Андрея Мостового. Вскоре на поле вышел и Алексей Миранчук. Однако нужного эффекта это не дало и пришлось срочно выпускать второго форварда. Александр Соболев заменил Мостового и потихоньку у ворот словаков начала появляться хоть какая-то опасность.

А вскоре Фернандес сравнял счет. Но радость была недолгой. Экс-игрок "Зенита" Роберт Мак легко расправился с Фернандесом, Андреем Семеновым и Магомедом Оздоевым, сделав счет 2:1. Россияне попытались спасти матч, но удару головой Артема Дзюбы не хватило точности, а со всеми остальными моментами справились оборона и вратарь.

Россия проиграла и пропустила Хорватию в лидеры группы. У обеих команд по 6 очков. На одно меньше у Словакии. Следующий матч сборная России проведет 1 сентября дома против команды Хорватии.

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