Сборная России проиграла Словакии в отборочном матче ЧМ-2022

Команды подошли к этому матчу в разном настроении. Сборная России в двух стартовых турах набрала максимальное количество очков, переиграв на выезде Мальту и дома Словению. Успехи словаков были куда скромнее - нулевая ничья на Кипре против местной команды и непростая домашняя игра с Мальтой, где словаки с трудом отыгрались со счета 0:2.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не делать никаких изменений в стартовом составе по сравнению с последним матчей. Наставник словаков после двух матчей сетовал на слабую игру в нападении, поэтому его команда с первых минут много прессинговала и старалась не давать играть сопернику.

За первый тайм у ворот хозяев практически не было ни одного момента. Словаки тоже нечасто тревожили Антона Шунина, но после углового в конце первого тайма вышли вперед. Марио Фернандес и Георгий Джикия перепутали друг друга с соперниками и не смогли помешать игроку миланского "Интера" Милану Шкриньяру головой расстрелять ворота Шунина.

В перерыве Черчесов заменил Юрия Жиркова на Андрея Мостового. Вскоре на поле вышел и Алексей Миранчук. Однако нужного эффекта это не дало и пришлось срочно выпускать второго форварда. Александр Соболев заменил Мостового и потихоньку у ворот словаков начала появляться хоть какая-то опасность.

А вскоре Фернандес сравнял счет. Но радость была недолгой. Экс-игрок "Зенита" Роберт Мак легко расправился с Фернандесом, Андреем Семеновым и Магомедом Оздоевым, сделав счет 2:1. Россияне попытались спасти матч, но удару головой Артема Дзюбы не хватило точности, а со всеми остальными моментами справились оборона и вратарь.

Россия проиграла и пропустила Хорватию в лидеры группы. У обеих команд по 6 очков. На одно меньше у Словакии. Следующий матч сборная России проведет 1 сентября дома против команды Хорватии.