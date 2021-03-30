Сборная России уступает Словакии после первого тайма

После первого тайма матча третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России уступает Словакии со счетом 0:1.

Главный тренер российской команды Станислав Черчесов выпустил на этот матч тот же состав, который несколько дней назад в Сочи переиграл команду Словении со счетом - 2:1.

С первых минут на поле шла вязкая борьба. Словаки, которые в нынешнем турнире пока не одержали ни одной победы, действовали с оглядкой на оборону. А российской команде никак не удавалось создать более-менее опасный момент.

Единственный гол в тайме был забит после стандарта. Георгий Джикия и Марио Фернандес зачем-то держали в штрафной друг друга, а выступающий за итальянский "Интер" Милан Шкриньяр беспрепятственно пробил головой. Антон Шунин спасти свою команду не смог.