Черчесов назвал состав сборной России на матч против Словакии

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал состав на матч третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словакии.

С первых минут на поле стадиона "Сити Арена Трнава" выйдут: вратарь Антон Шунин, защитники - Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семенов и Марио Фернандес, полузащитники - Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Александр Головин, Юрий Жирков и Рифат Жемалетдинов, а также нападающий, капитан команды Артем Дзюба.

Начало встречи в 21:45 по московскому времени.

Ранее сборная России обыграла Мальту - 3:1 и Словению - 2:1.