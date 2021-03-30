Новости

В руководстве Суэцкого канала назвали инцидент с Ever Given случайностью 01:22
Уголовное дело возбудили по факту взрыва газа в доме в Зеленодольске 00:49
Минздраву Канады рекомендовали приостановить вакцинацию AstraZeneca 00:48
В Минэнерго объяснили рост цен на бензин на фоне удешевления нефти 00:24
Названа вероятная причина взрыва в доме в Татарстане 00:21
Словакия - Россия - онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 00:12
Мужчина погиб в результате взрыва в жилом доме в Татарстане 29.03.2021
ЭСК РФС признал верным решение не засчитывать гол "Зенита" в ворота ЦСКА 29.03.2021
Турция вновь ввела комендантский час из-за роста числа заболевших COVID-19 29.03.2021
Мишустин переназначил Белозерова на должность главы РЖД 29.03.2021
Соведущий Екатерины Стриженовой рассказал о ее травме 29.03.2021
В Москве вынесли приговор похитившим почти 22 млрд рублей банкирам 29.03.2021
В Минобороны раскрыли подробности полета противолодочных самолетов Ту-142 29.03.2021
С льдины на Москве-реке сняли двух велосипедистов 29.03.2021
Путин наградил посмертно австрийку, спасшую советских пленных в 1945 году 29.03.2021
Эксперты ВОЗ рассказали о происхождении COVID-19 29.03.2021
Минобороны сообщило о 501 военнослужащем с коронавирусом 29.03.2021
Путин наградил кардиохирурга Рената Акчурина 29.03.2021
Анита Цой стала народной артисткой России 29.03.2021
Путин наградил Павла Буре орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени 29.03.2021
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом 29.03.2021
Видео: Анастасия Решетова упала в обморок на шоу "Ты_Топ-модель" 29.03.2021
Полный курс вакцинации завершили более 340 тысяч петербуржцев 29.03.2021
Путин учредил медаль к 800-летию Нижнего Новгорода 29.03.2021
В Болгарии украли очки со статуи Махатмы Ганди 29.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
30.03.2021 00:12
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча Словакия - Россия

Текст: Елена Казьмина

Во вторник, 30 марта, третий матч в отборочном цикле чемпионата мира-2022 проведет сборная России по футболу. Команда Станислава Черчесова сыграет на выезде со Словакией. Встреча группы "H" пройдет на стадионе "Сити Арена Трнава".

Фото: AP
Чем запомнились первые матчи отборочного цикла ЧМ-2022

Россияне после двух туров добились максимального результата: лидируют в своей группе, набрав шесть очков. В первом матче, хоть и не без труда, но все же была обыграна Мальта (3:1), во втором - Словения (2:1).

Словакия тем временем расположилась на четвертой строчке всего с двумя очками. В первом туре команда потеряла очки в гостевом матче с Кипром (0:0), а затем разошлась миром с Мальтой (2:2). Причем по ходу встречи Словакия уступала со счетом 0:2.

Если говорить об истории противостояния сегодняшних соперников, то последняя встреча осталась за Словакией. На Евро-2016 Россия проиграла со счетом 1:2.

Но такую Словакию, которая не смогла одолеть аутсайдеров в отборе, команда Станислава Черчесова обязана обыгрывать. Так что будем ждать очередного успеха нашей сборной.

Онлайн-трансляция матча Словакия - Россиия начнется в 21:45 по Москве. Не пропустите!

Станислав Черчесов: Игрока с фамилией "Жемчужина" у нас нет
Спорт Футбол Чемпионат мира Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу Чемпионат мира по футболу 2022 Спортивные онлайн-трансляции

Главное сегодня

Уголовное дело возбудили по факту взрыва газа в доме в Зеленодольске
Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать в лагерях вне региона проживания
Песков подтвердил планы провести видеоконференцию Путина, Меркель и Макрона
Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"
Питомцев предложили регистрировать в обязательном порядке
Кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов
Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле