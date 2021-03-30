Во вторник, 30 марта, третий матч в отборочном цикле чемпионата мира-2022 проведет сборная России по футболу. Команда Станислава Черчесова сыграет на выезде со Словакией. Встреча группы "H" пройдет на стадионе "Сити Арена Трнава".

Россияне после двух туров добились максимального результата: лидируют в своей группе, набрав шесть очков. В первом матче, хоть и не без труда, но все же была обыграна Мальта (3:1), во втором - Словения (2:1).

Словакия тем временем расположилась на четвертой строчке всего с двумя очками. В первом туре команда потеряла очки в гостевом матче с Кипром (0:0), а затем разошлась миром с Мальтой (2:2). Причем по ходу встречи Словакия уступала со счетом 0:2.

Если говорить об истории противостояния сегодняшних соперников, то последняя встреча осталась за Словакией. На Евро-2016 Россия проиграла со счетом 1:2.

Но такую Словакию, которая не смогла одолеть аутсайдеров в отборе, команда Станислава Черчесова обязана обыгрывать. Так что будем ждать очередного успеха нашей сборной.

Онлайн-трансляция матча Словакия - Россиия начнется в 21:45 по Москве. Не пропустите!