CD Projekt RED обозначила планы на будущее после неудач Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED провела презентацию, на которой поделилась стратегией компании на ближайшие годы.

Так, в приоритете у разработчиков по-прежнему будут большие RPG с открытым миром. При этом планируется развивать обе основные франшизы - Cyberpunk 2077 и "Ведьмак" - одновременно, выпуская по ним AAA-игры.

Крупного же многопользовательского проекта ждать не стоит, но онлайн-составляющие будут в том или ином виде интегрироваться в одиночное прохождение.

Несмотря на все эти заявления, с самой Cyberpunk 2077 дела пока идут не очень хорошо - крупнейший на данный момент патч 1.2 не смог исправить многие ошибки игры.