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CD Projekt RED обозначила планы на будущее после неудач Cyberpunk 2077

Текст:   Богдан Бобров
31.03.2021,  
12:42
Фото: CD Projekt RED Фото: CD Projekt RED
Фото: CD Projekt RED

Студия CD Projekt RED провела презентацию, на которой поделилась стратегией компании на ближайшие годы.

Так, в приоритете у разработчиков по-прежнему будут большие RPG с открытым миром. При этом планируется развивать обе основные франшизы - Cyberpunk 2077 и "Ведьмак" - одновременно, выпуская по ним AAA-игры.

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Крупного же многопользовательского проекта ждать не стоит, но онлайн-составляющие будут в том или ином виде интегрироваться в одиночное прохождение.

Несмотря на все эти заявления, с самой Cyberpunk 2077 дела пока идут не очень хорошо - крупнейший на данный момент патч 1.2 не смог исправить многие ошибки игры.

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