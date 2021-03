1. Три россиянки на одном пьедестале

Помимо Ани Щербаковой, это были Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. Все медали чемпионата мира наши фигуристки выиграли впервые в истории. Хотя на чемпионатах Европы наше превосходство всегда было заметнее. Далеко ходить не надо. В январе 2020 года в австрийском Граце мы поздравляли Алену Косторную, Анну Щербакову и Александру Трусову. Тогда все три девчонки тренировались у Этери Тутберидзе и проводили свой первый взрослый и уже триумфальный сезон. Интересно, каким был бы подиум ЧМ того же сезона, если бы его не отменили из-за пандемии коронавируса?

2. Туктамышева обманула возраст

Женское одиночное катание в последнее время скорее можно назвать девичьим. Щербаковой исполнилось 17 в день показательных выступлений, но и ей, и еще 16-летней Трусовой, с которых началось развитие четверных у одиночниц, на пятки наступают 14-летние Камила Валиева и Майя Хромых.

Елизавету Туктамышеву считали вундеркиндом в 12. В 24 она по-прежнему на льду и ее называют Императрицей. Она доказала, что это не возраст для фигуристки. Лиза выиграла чемпионат мира в 2015 году. Спустя шесть лет снова пробилась в сборную и завоевала "серебро".

- Хочу посвятить эту победу (Лиза вовсе не ошиблась в выборе слова - Прим. "РГ".) всем женщинам в фигурном катании. Мы можем все, - написала Туктамышева в "Инстаграме". - Никогда не сдавайтесь, идите своей дорогой, чтобы прийти в нужное время на нужное место! Спасибо всем за поддержку и веру в меня!

3. Трусова осталась "Королевой четверных"

Чтобы подняться с 12-го места на третье, Александра Трусова пошла ва-банк и заявила сразу пять четверных прыжков в произвольной программе. На одной из тренировок в Стокгольме прокат получился чистым, но во время выступления Саша упала с двух "квадов". Но сделала три. Одна из всех участниц, ведь Аня Щербакова тоже упала со своего единственного четверного.

Кто-то по-прежнему восхищается смелостью "Королевы четверных", кто-то взывает к здравому смыслу. Но Трусова свой путь выбрала. Тем более у нее есть такой пример перед глазами - американец Нэтан Чен. Его пять четверных удались на славу.

6 медалей выиграли российские фигуристы, повторив рекорд нашей сборной чемпионатов мира 1998 и 1999 годов

4. Немножко наглости для победы

Пара Анастасия Мишина - Александр Галлямов победила под легендарную песню группы Queen We Are the Champions. Тренер Тамара Москвина призналась, что было наглостью взять для дебютантов такую музыку, да еще и со словами. Пусть это и дерзость, но ребята образу полностью соответствовали.

Больше того, наша пара выиграла "золото" ЧМ впервые за восемь лет. В 2013 году вне конкуренции были Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Уже в 2014-м в Сочи они стали двукратными олимпийскими чемпионами.