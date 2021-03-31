Что будет, если вместо масла залить в мотор машины колу

Самая популярная в мире газировка постоянно становится участником различных экспериментов - не слишком научных, но всегда интересных. На этот раз колу залили в мотор машины вместо масла, чтобы посмотреть, как долго он проработает с такой смазочной жидкостью.

"Мы слили все масло с абсолютно рабочего мотора, залили полностью нужный объем кока-колой, запустили двигатель и поехали кататься", - рассказали блогеры из DreamCar.

Опыт, впрочем, получился скоротечным. Не прошло и четырех минут, как двигатель заглох. Ну а когда экспериментаторы все-таки его запустили снова, из-под капота повалил дым. Оказывается, не выдержал даже щуп - он просто вылетел. Полное время работы мотора с колой, если дать машине жару и даже подрифтить - 5 минут 44 секунды. После этого в силовом аппарате образовываются трещины, появляются в буквальном смысле дыры, рвутся вкладыши и ломается шатун. Ну и пахнет чем-то вроде сладкой ваты.

Добавим, что в качестве "лаборатории" было использовано редкое в наших странах спортивное купе Opel Manta. Какой будет его дальнейшая судьба, блогеры не сообщили. Но они наверняка придумают с машиной еще какие-нибудь интересные опыты.