Эксперт: Подорожание PlayStation 5 никак не отразится на "битве консолей"

С 1 апреля Sony поднимет цены на PlayStation 5 на 3 тысячи рублей. Издание консоли с приводом обойдется в 49 990 рублей (вместо прежних 46 990 рублей), а цифровое издание будет стоить 40 990 рублей (старая цена 37 990 рублей).

Как уточнили в пресс-службе Sony, повышение цены связано с "курсом валют". При этом на вопрос "будут ли пересмотрены цены на консоли предыдущего поколения" представитель компании не ответил.

В то же время цена на Microsoft Xbox Series X и Xbox Series S остается прежней. "В данный момент мы наблюдаем за повышенным спросом на консоли Xbox Series X|S, - уточнили в пресс-службе Microsoft. - Рекомендуемая розничная цена остается прежней и составляет 45 590 рублей за Xbox Series X и 26 990 рублей за Xbox Series S".

Эксперт считает, что подорожание консоли не изменит ситуацию на игровом рынке.

"Прошлое поколение консолей у Sony получилось очень удачным, компания заработала хорошую репутацию на игровом рынке, - говорит игровой журналист и блогер Денис Русаков. - Но главным конкурентным преимуществом на стороне Microsoft является даже не цена, а сервис Xbox Game Pass, позволяющий играть бесплатно во множество игр. В то же время у Sony цены на игры становятся только дороже - в сентябре предыдущего года компания подняла цены на многие игры на 1000 рублей".

По словам Русакова, подорожание PS5 могло бы дать эффект только в том случае, если бы обе консоли присутствовали на рынке "Сейчас достать приставки в рознице очень сложно - для этого необходимо делать предзаказ и ждать некоторое время. Фанаты PlayStation вряд ли изменят своему "любимому" бренду, а для остальных геймеров разница в 3 тысячи рублей будет не слишком существенной".